Con una conferenza stampa organizzata dall’Autorità del Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, lo scorso 16 aprile si è aperto il dibattito pubblico sui sistemi di invasi sul Fiume Paglia, una delle iniziative infrastrutturali più rilevanti per la resilienza idrica del centro Italia. L’opera coinvolge Toscana, Umbria e Lazio e mira a mitigare il rischio di esondazione del fiume Paglia, affluente del Tevere, garantire l’accumulo di risorse idriche per usi ambientali e agricoli e rafforzare la resilienza dei territori di fronte ai cambiamenti climatici.



Insieme a Marco Casini, Segretario Generale dell’Autorità del Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, hanno partecipato all’evento: Angelica Catalano, Direttrice generale per le dighe e le infrastrutture energetiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Manuela Rinaldi, Assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di Ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Thomas de Luca, Assessore regionale alla Tutela e alla valorizzazione ambientale della Regione Umbria e Ornella Segnalini, Assessora ai lavori pubblici e alle infrastrutture di Roma Capitale.





