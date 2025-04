Made in Italy Day, l’Italia dell’ingegno e dell’eccellenza nel mondo. Chi c’era

​Riprende il viaggio nelle eccellenze del made in Italy raccontato dalla seconda edizione di “Storie di successo, l’Italia dell’ingegno e dell’eccellenza nel Mondo” presentata giovedì 10 aprile al Mimit.



Non solo un’idea editoriale ma un vero e proprio viaggio, dunque, tra tradizione e innovazione​ nell’ecosistema virtuoso del prodotto italiano.​ ​T​renta sono le aziende italiane ​che si raccontano: ​il libro – da un’idea di Roberto Santori e la direzione del direttore dell’Ansa, Luigi Contu – ​ne raccoglie le storie e le esperienze, ciascuna portavoce di un pezzo di quel​ mosaico che compone ​l’eccellenza italiana.

Dal lusso e dal fashion, con icone come Maserati e​ Ferragamo, alle avanguardie tecnologiche e industriali di IRBM, ISED e Gruppo Pattern, passando​ per le eccellenze del settore alimentare e retail con Peroni, Venchi e Yamamay. Realtà​ che si rivelano tasselli complementari di un unico grande racconto: quello di un Paese che ​ha fatto della diversificazione la sua più grande ricchezza.

Un’anteprima del Made in Italy Day, l’evento che si è svolto venerdì 11 aprile all’Auditorium della Tecnica e che ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori, rappresentanti istituzionali e leader dell’industria italiana. Una giornata di incontri tra le eccellenze italiane per riflettere sulle nuove sfide che attendono il made in Italy in un momento storico particolarmente complesso: tra le politiche protezionistiche di Trump, le prospettive offerte dall’innovazione tecnologica e il legame indissolubile con le radici.

Fotografie a cura di Simone Zivillica

Roberto Santori, CEO di Challenge Network e Luigi Contu, direttore Ansa Federico Eichberg, capo di gabinetto del ministro Urso Alessandro Moricca, Amministratore Unico PagoPA Federico Eichberg, capo di gabinetto del ministro Urso Federico Foti, direttore generale Ambrosoli Roberto Sala, ad del gruppo Desa