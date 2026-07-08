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Life Science, istituzioni e industria a confronto sul futuro della competitività europea

08
Luglio 2026
Di Simone Zivillica

Nella suggestiva cornice della Sala Igea dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani si è svolto l’incontro «Il sistema delle Life Science nel nuovo scenario globale», promosso da Healthcare Policy. Al centro del confronto le ricadute delle nuove politiche statunitensi sui prezzi dei farmaci, le prospettive della competitività europea, gli investimenti in ricerca e innovazione e le strategie per rafforzare il comparto delle scienze della vita. All’evento hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, dell’industria e della sanità, tra cui Renato Loiero, Carlo Altomonte, Cesare Pozzi, Davide Bergami, Nicola Bonaccini, Francesco Cognetti, Roberto Scrivo, Francesca Sofia, Regina Vasiliou e Francesco Saverio Mennini.

Fotografia a cura di Simone Zivillica

Carlo Altomonte – Professore di Economics, Università Commerciale Luigi Bocconi
Altomonte, Donatio, Pozzi
Altomonte, Donatio, Pozzi
Altomonte, Donatio, Pozzi
Roberto Scrivo – Chief External Affairs, Communications & Sustainability Officer, Angelini Pharma
Francesco Cognetti – Presidente, FOCE
Vasiliou, Donatio, Cognetti, Scrivo
Vasiliou, Donatio, Cognetti, Scrivo
Cognetti, Scrivo
Bergami, Donatio, Bonaccini
Bergami, Donatio, Bonaccini
Nicola Bonaccini – Capo della Segreteria tecnica del Ministro della Salute
Davide Bergami – Consigliere di Amministrazione, SACE
Francesco Saverio Mennini – Ministero della Salute
Ilaria Donatio – Direttrice, Healthcare Policy
Altomonte, Donatio, Pozzi
Mennini, Bergami
Nicola Bonaccini – Capo della Segreteria tecnica del Ministro della Salute
Giuseppe Lanzillotta – Direttore Relazioni Istituzionali di Farmindustria.
Nicola Bonaccini – Capo della Segreteria tecnica del Ministro della Salute
Francesco Saverio Mennini – Ministero della Salute
Francesco Saverio Mennini – Ministero della Salute
Carlo Altomonte – Professore di Economics, Università Commerciale Luigi Bocconi
Roberto Scrivo – Chief External Affairs, Communications & Sustainability Officer, Angelini Pharma
Ilaria Donatio – Direttrice, Healthcare Policy
Renato Loiero – Consigliere economico del Presidente del Consiglio dei ministri
Renato Loiero – Consigliere economico del Presidente del Consiglio dei ministri
Scrivo, Cognetti, Bergami
Renato Loiero – Consigliere economico del Presidente del Consiglio dei ministri
Renato Loiero – Consigliere economico del Presidente del Consiglio dei ministri
Altomonte, Donatio, Pozzi

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