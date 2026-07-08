Nella suggestiva cornice della Sala Igea dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani si è svolto l’incontro «Il sistema delle Life Science nel nuovo scenario globale», promosso da Healthcare Policy. Al centro del confronto le ricadute delle nuove politiche statunitensi sui prezzi dei farmaci, le prospettive della competitività europea, gli investimenti in ricerca e innovazione e le strategie per rafforzare il comparto delle scienze della vita. All’evento hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, dell’industria e della sanità, tra cui Renato Loiero, Carlo Altomonte, Cesare Pozzi, Davide Bergami, Nicola Bonaccini, Francesco Cognetti, Roberto Scrivo, Francesca Sofia, Regina Vasiliou e Francesco Saverio Mennini.

Fotografia a cura di Simone Zivillica