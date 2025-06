Le fibrosi polmonari restano una delle sfide più urgenti e trascurate per il sistema sanitario, con migliaia di pazienti ancora in attesa di una presa in carico efficace. Su iniziativa della Senatrice Elena Murelli, martedì 3 giugno si è svolta nella Sala Caduti di Nassirya al Senato la conferenza stampa “Le fibrosi polmonari: un bisogno di salute pubblica insoddisfatto”. L’evento ha acceso l’attenzione su diagnosi tardive, accesso limitato alle terapie e disorganizzazione dei servizi. Al centro dell’incontro, la presentazione di un documento di posizionamento frutto del lavoro congiunto di società scientifiche, associazioni pazienti e rappresentanti istituzionali con il contributo non condizionante di Boehringer Ingelheim.

Paola Rogliani_ Presidente SIP Tonolo_Celano_Sebastiani_De Scalzi, Murelli_Rogliani_Canziani Tonolo_Celano_Sebastiani_De Scalzi, Murelli_Rogliani_Canziani Rosa Ioren Napoli_Past President FIMARP Paola Canziani_Presidente GILS Paola Rogliani_ Presidente SIP Rosa Ioren Napoli_Past President FIMARP Giandomenico Sebastiani_Past President SIR Ioren Napoli, Tonolo, Celano, Sebastiani, De Scalzi Silvia Tonolo_Presidente ANMAR Sangiovanni_Ioren Napoli_Tomassetti Giandomenico Sebastiani_Past President SIR Sara Tomassetti_Componente del Consiglio Direttivo AIPO Silvia Tonolo_Presidente ANMAR Giandomenico Sebastiani_Past President SIR Murelli_Rogliani_Canziani Morena Sangiovanni_Presidente e AD di Boehringer Ingelheim Italia Antonella Celano_Presidente di APMARR Francesco Di Marco, Global Head of Human Pharma Regions – Boehringer Ingelheim Antonella Celano_Presidente di APMARR Antonella Celano_Presidente di APMARR Silvia Tonolo_Presidente ANMAR Paola Canziani_Presidente GILS Paola Canziani_Presidente GILS Antonella Celano_Presidente di APMARR Sen. Elena Murelli_Segretario di Presidenza del Senato Sen. Elena Murelli_Segretario di Presidenza del Senato Morena Sangiovanni_Presidente e AD di Boehringer Ingelheim Italia Morena Sangiovanni_Presidente e AD di Boehringer Ingelheim Italia Tonolo_Celano_Sebastiani_De Scalzi, Murelli_Rogliani_Canziani Celano_Sebastiani_De Scalzi, Murelli_Rogliani_Canziani Gaia De Scalzi Silvia Tonolo_Presidente ANMAR Murelli_Rogliani_Canziani Sara Tomassetti_Componente del Consiglio Direttivo AIPO Tonolo_Celano_Sebastiani Sara Tomassetti_Componente del Consiglio Direttivo AIPO