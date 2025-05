In un’Italia sempre più segnata dalla crisi climatica, la gestione dell’acqua diventa una questione di tecnologia, dati e visione strategica. Alla Conferenza Esri Italia 2025 – uno degli appuntamenti più importanti sull’innovazione digitale applicata al territorio – si è parlato di geografia digitale, GIS, sostenibilità e innovazione tecnologica.

Guidata dal divulgatore scientifico Davide Coero Borga, la plenaria della conferenza ha proposto una panoramica completa sul ruolo del GIS nelle grandi trasformazioni in atto, tra Digital Twin, GeoAI, Space Economy e molto altro, con ospiti d’eccezione, i progetti e le immancabili Esri Stories.

Tra gli intervenuti, quello di Marco Casini – Segretario generale di AUBAC, l’Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale – che ha lanciato un “digital twin” in grado di monitorare in tempo reale l’intero sistema idrico, grazie anche alle tecnologie GIS.

Ma quanto siamo pronti, davvero, a trasformare i dati in decisioni efficaci?