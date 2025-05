La nuova legislazione farmaceutica Ue e la governance italiana. Il convegno alla Camera

Negli ultimi due anni, la governance farmaceutica italiana sta vivendo una profonda trasformazione, con l’obiettivo di garantire l’accessibilità e la sostenibilità dell’innovazione terapeutica per i pazienti e in risposta a un contesto normativo in continua evoluzione. In questo scenario, la proposta di riforma della legislazione farmaceutica presentata dalla Commissione Europea apre nuove sfide e spunti di riflessione per i sistemi sanitari nazionali, chiamati a coniugare efficacia, equità e competitività.

Ma quali sono gli impatti e le prospettive del nuovo assetto normativo? È l’interrogativo a cui ha provato a rispondere il convegno organizzato stamane alla Camera con la partecipazione, tra gli altri, del Ministro della Salute, Orazio Schillaci e del sottosegretario Marcello Gemmato, di Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica e di Pierluigi Russo, Direttore tecnico-scientifico AIFA.

