Nella storica cornice della Camera di Commercio a Roma, Fratelli d’Italia ha inaugurato “Istantanea Digitale”: due giorni (16 e 17 aprile) di dibattiti e confronti per esplorare le trasformazioni della comunicazione nell’era post-woke.​ Esperti del settore, giornalisti e rappresentanti istituzionali si sono alternati sul palco per analizzare il declino della cultura woke, l’evoluzione degli algoritmi e il ruolo dei social media nella politica contemporanea.​ Un’occasione per riflettere su come la destra italiana intende plasmare il futuro digitale del Paese, tra libertà di espressione e nuove strategie comunicative.

Fotografie a cura di Simone Zivillica