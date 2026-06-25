La Terrazza Caffarelli ha ospitato la nuova edizione della Festa delle Istituzioni organizzata da Formiche, l’appuntamento che ogni anno riunisce rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e delle principali realtà attive nei settori strategici per il Paese. Nell’anno dell’ottantesimo anniversario della Repubblica, l’iniziativa ha rappresentato un’occasione di confronto sul ruolo delle istituzioni e sul dialogo con il sistema produttivo, affrontando i grandi temi che interessano il futuro dell’Italia: innovazione, infrastrutture, sicurezza, trasformazione digitale e competitività.
Fotografie a cura di Simone Zivillica
Alessandro Ercolani, AD Rheinmetall
Marina di Cecca, Patrizio Perlini, Alberto Giorgetti
Alessandro Moricca, Amministratore unico Pago PA
Benedetta Fiorini, CDA Eni
Ministro Gilberto Pichetto Fratin
Ministro Gilberto Pichetto Fratin
Ministro Gilberto Pichetto Fratin
Ministro Gilberto Pichetto Fratin
Giacobbe, La Russa
Sen. Licia Ronzulli
Paolo Messa, Ministro Adolfo Urso
Paolo Messa, Ministro Adolfo Urso
Paolo Messa, Ministro Adolfo Urso
Gabriele Natalizia
Alessandra Micelli, Giampiero Zurlo – AD UTOPIA
Michele Vitiello
Gabriele Natalizia
Matteo Perego di Cremnago – Sottosegretario alla difesa
Matteo Perego di Cremnago – Sottosegretario alla difesa
Ronzulli, Perego di Cremnago
Francesco Nicodemo
Francesco Nicodemo
Alessandra Santacroce, Presidente Fondazione IBM
Patrizio Perlini – Partner UTOPIA
Sen. Guido Liris
Cristiano Cannarsa, Giorgio Rutelli, Roberto Basso
Ministro Gilberto Pichetto Fratin
Giacobbe, La Russa
Giacobbe, La Russa
Giacobbe, La Russa
Giacobbe, La Russa
Giacobbe, La Russa
Sen. Licia Ronzulli
On. Stefano Graziano, Valeria Licastro
Alessio Postiglione
Umberto Pizzi e Cristina Sgubin
Ministro Adolfo Urso
Alessandra Costantini
Gaia de Scalzi
Cristiano Cannarsa, Giampiero Zurlo, Patrizio Perlini
Lorenzo Mariani, AD Leonardo e il Gen. Luca Goretti
Matteo Perego di Cremnago – Sottosegretario della difesa
Ronzulli, Perego di Cremnago
On. Andrea Casu
Maria Chiara Fazio
Maria Chiara Fazio
Maria Chiara Fazio
Ministro Adolfo Urso
Federico Palmaroli
Presidente Giulio Maria Terzi di Sant’Agata
Giulia Pastorella, vicepresidente di Azione
Ministro Gilberto Pichetto Fratin
Ministro Gilberto Pichetto Fratin
Paolo Messa, Ministro Urso
Nuccio Altieri, Cda Leonardo e Piero Tatafiore
Matteo Perego di Cremnago – Sottosegretario della difesa
Lorenzo Mariani, AD Leonardo
Francesca Chiocchetti, Wind
Flavio Arzarello – META
Tullio Patassini