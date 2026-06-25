La Terrazza Caffarelli ha ospitato la nuova edizione della Festa delle Istituzioni organizzata da Formiche, l’appuntamento che ogni anno riunisce rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e delle principali realtà attive nei settori strategici per il Paese. Nell’anno dell’ottantesimo anniversario della Repubblica, l’iniziativa ha rappresentato un’occasione di confronto sul ruolo delle istituzioni e sul dialogo con il sistema produttivo, affrontando i grandi temi che interessano il futuro dell’Italia: innovazione, infrastrutture, sicurezza, trasformazione digitale e competitività.

Fotografie a cura di Simone Zivillica