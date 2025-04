Elettrificazione: una grande opportunità per l’industria italiana. Chi c’era al Senato

L’elettrificazione industriale è il processo di sostituzione delle tecnologie e dei servizi alimentati a combustibili fossili con soluzioni che impiegano elettricità da fonti rinnovabili per contribuire a ridurre le emissioni di CO2. È un progetto impegnativo ma necessario: l’industria globale, secondo AIE, da sola produce un quarto di tutte le emissioni globali. Ma è anche un volano per lo sviluppo industriale del nostro Paese. Se ne è parlato, ieri, al Senato, nel corso del dibattito “Elettrificazione, una grande opportunità per l’industria italiana”, su iniziativa del senatore Andrea De Priamo (FdI), con la partecipazione – tra gli altri – di Nicolò Mardegan, Direttore Relazioni Esterne ENEL, Regina Corradini D’Arienzo ad Simest e del Prorettore del Politecnico di Milano, Giuliano Noci.

Andrea De Priamo, Senatore 8ª Commissione permanente
Regina Corradini D'Arienzo AD SIMEST (gruppo CdP)
Giuliano Noci, Prorettore Politecnico di Milano
Andrea Pietrini, Presidente YOURgroup
Nicolò Mardegan, Direttore Relazioni Esterne ENEL