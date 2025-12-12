Difesa, sicurezza europea e industria: i volti dell’evento AirPress

Una serata speciale, negli spazi di Zuma a Palazzo Fendi, dove AirPress – la rivista del gruppo Formiche specializzata in difesa e aerospazio – ha riunito istituzioni, Forze armate e industria. Un evento che ha messo al centro la difesa, la sicurezza europea e il ruolo della tecnologia, raccontato attraverso i volti e le immagini dei protagonisti.

Una selezione degli scatti che raccontano il clima, le discussioni e i volti di una filiera che continua a ridefinire il proprio futuro.

Fernando Giancotti, Generale – Flavia Giacobbe, Direttore Formiche Antonio Conserva, Capo di SMA – Sen. Stefania Craxi, Presidente Comm. Esteri – Isabella Rauti, Sottosegretario Difesa – Flavia Giacobbe Ammiraglio Enrico Credendino – Giorgio Mulè, Vicepresidente Camera – Generale Luca Goretti Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera Flavia Giacobbe, Alessandra Guidi, Vicedirettore DIS – Sottosegretario Isabella Rauti – Nunzia Ciardi, Vicedirettore ACN Gen. Fernando Giancotti e Flavia Giacobbe Flavia Giacobbe, Simone Ungaro, Co-General Manager S&I, Leonardo – Walter Villadei, aviatore e astronauta – Vincenzo Giorgio, Vicepresidente Thales Alenia Space – Michele Nones, Vicepresidente IAI Giampiero Zurlo, Presidente e AD di Utopia e Urania Media – Valeria Covato, Direttore responsabile Formiche.net Isabella Rauti, Sottosegretario Difesa – Flavia Giacobbe – Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario Difesa Sottosegretario Isabella Rauti – Flavia Giacobbe Lorenzo Mariani, Ad di MBDA Italia – Roberta Pinotti, Presidente Fondazione PNS – Flavia Giacobbe, Lorenzo Benigni, SVP Relazioni istituzionali, Elettronica Group Gen. Luca Goretti, Amm. Enrico Credendino I sottosegretari alla Difesa Matteo perego di Cremnago e Isabella Rauti Vincenzo Giorgio, Vicepresidente Thales Alenia Space – Flavia Giacobbe – Licia Ronzulli, Vicepresidente Senato Vincenzo Giorgio, Flavia Giacobbe, Licia Ronzulli Vincenzo Giorgio – Pierluigi Di Palma, Presidente ENAC – Flavia Giacobbe, Alessandra Costantini, Sen. Stefania Craxi, On. Luca Sbardella