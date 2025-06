I sondaggi mensili di IPSOS per il Corriere della Sera, pubblicati stamattina, ci restituiscono la fotografia di una situazione già chiara nelle scorse settimane: nonostante ci si trovi a metà del cammino di Legislatura, la maggioranza allarga il divario del consenso rispetto all’opposizione. Nonostante tutto, potremmo dire.

Per essere precisi, Fratelli d’Italia supera la soglia del 28% (altri istituti la danno sopra il 30%), Lega e Forza Italia risultano stabilmente sopra l’8% (altri li danno intorno al 10%); dall’altra parte calano sia il PD (poco sopra il 21%) che il M5S (al 13,3%), mentre è stabile AVS (6%).

Senza considerare i partiti centristi, la cui collocazione alle prossime elezioni non risulta chiarissima da pronosticare, siamo tra i 5-6% percentuali di divario. Tutto sommato, un’enormità.

Scrivevamo poco sopra “nonostante tutto” perché quanto sta accadendo risulta controintuitivo non soltanto rispetto alla fisiologica erosione dei consensi dovuta allo scorrere del tempo, fenomeno ampiamente riscontrabile guardando semplicemente agli altri paesi europei, ma anche rispetto ad un banale giudizio critico rispetto a quanto avvenuto finora.

Da gennaio, tutta l’attenzione viene ancora di più catalizzata dalle nuove dinamiche internazionali imposte dalla 2a Presidenza Trump. Decenni di dottrine delle relazioni internazionali cancellate da bombardieri che in circa 30 ore fanno il percorso dagli Stati Uniti all’Iran per sganciare 12 “super bombe” su siti nucleari ritenuti minaccia per la stabilità globale.

Nell’ambito di questo paradigma, non si può dire che l’Europa e i governi che la compongono abbiano ottenuto risultati. Schiaffi (metaforici, ovviamente) sugli obblighi per le spese militari in sede NATO, altri schiaffi sui dazi promessi o anche mantenuti, infine schiaffi sulle possibilità di tassazione europea nei confronti delle aziende multinazionali di marca statunitense.

Insomma, schiaffi dappertutto, ma evidentemente l’elettorato premia la stabilità. Comprensibile.

Sul fronte interno la situazione riserva ombre maggiori.

Pur avendo più volte sottolineato il valore della stabilità, e pur avendo più volte negli anni detto che ormai “vince chi sbaglia meno”, ci lascia colpiti il mantenimento del consenso a fronte di una diffusa inazione sul campo economico.

Sul Foglio di oggi il Direttore Cerasa lo definisce il “nemico invisibile” per il governo, ovvero la frustrazione delle imprese e degli imprenditori.

Senza svelarne troppo i contenuti, Cerasa ripercorre i diversi fronti su cui il governo sembra non voler intervenire, andando a sfavore di chi davvero crea lavoro e crescita, ovvero le imprese: dal costo dell’energia a quello del lavoro, dalla mancata sburocratizzazione all’eccessiva tassazione, fino ad arrivare alla banalissima mancanza di un’iniezione di fiducia fatta di visite negli stabilimenti produttivi e maggiore dialogo con la comunità finanziaria milanese.

Temi di cui abbiamo scritto fino alla noia negli anni passati e che francamente sorprende non vedere riflessi in alcun modo sui numeri del consenso. O forse non dovremmo, negli anni del populismo?

Tre riflessioni rapide per chiudere:

1) quanto influisce la mancanza di un’alternativa a sinistra e quanto sia surreale che non si facciano passi avanti per costruirla (ma accadrà, prima o poi);

2) pesa probabilmente sulle iniziative economiche un pregiudizio storico da destra sociale rispetto al “capitale” e agli imprenditori, che però ci si aspetterebbe venisse superato una volta al governo e per lungo tempo;

3) pensiero ottimistico: fosse che tutta questa prudenza / pigrizia non sia una strategia per accumulare risorse in anni di stabilità, per poi proporre misure più incisive in tema di tassazione nel passaggio dal 2026 al 2027, anno elettorale?

Speriamo non siano allucinazioni da 40°.