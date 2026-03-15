Evoluzioni del conflitto e lo stretto passaggio italiano

La crisi aperta dall’attacco americano contro l’Iran continua a produrre effetti a catena ben oltre il teatro militare mediorientale. Dopo i raid iniziali e le prime risposte di Teheran, la situazione si è stabilizzata solo in apparenza: gli scambi indiretti tra Iran e Israele proseguono, la presenza militare statunitense nel Golfo è stata rafforzata e i mercati energetici restano estremamente sensibili a qualsiasi segnale di escalation.

Lo Stretto di Hormuz rimane il punto più delicato della partita, perché anche una limitata interruzione del traffico petrolifero avrebbe effetti immediati sull’economia globale. Non sorprende quindi che il conflitto, pur rimanendo formalmente circoscritto, sia ormai entrato stabilmente nell’agenda politica europea.

In questo quadro l’Unione Europea continua a muoversi con cautela, oscillando tra la condanna implicita dell’escalation e la difficoltà di costruire una posizione comune realmente incisiva. Alcuni Paesi spingono per un rafforzamento della diplomazia multilaterale, altri si limitano a sostenere la necessità di proteggere le rotte commerciali e la sicurezza energetica.

La sensazione generale è che l’Europa stia ancora cercando un punto di equilibrio tra solidarietà atlantica e autonomia strategica, senza però avere ancora gli strumenti politici per trasformare questa ambizione in iniziativa concreta.

In Italia il tema è diventato inevitabilmente centrale nel dibattito politico della settimana. Le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Parlamento hanno segnato il momento più visibile di questa discussione.

La linea del governo è rimasta coerente con quella delineata nei giorni immediatamente successivi all’attacco: l’Italia non è parte del conflitto, non intende diventarlo e continuerà a sostenere ogni iniziativa diplomatica utile a evitare un allargamento della guerra. Allo stesso tempo, Meloni ha ribadito la piena collocazione atlantica del Paese e la necessità di mantenere un dialogo costante con gli Stati Uniti e con i partner europei.

Il dibattito parlamentare, come prevedibile, è stato acceso. Le opposizioni hanno accusato il governo di eccessiva prudenza e di una posizione inizialmente troppo silenziosa rispetto all’azione americana. Alcuni interventi hanno messo in discussione l’utilizzo delle basi statunitensi sul territorio italiano e chiesto maggiore trasparenza sugli accordi militari.

La maggioranza ha risposto difendendo la linea di responsabilità dell’esecutivo, sostenendo che un approccio più assertivo avrebbe rischiato di compromettere il ruolo diplomatico dell’Italia e la sicurezza dei cittadini italiani presenti nell’area.

Le risoluzioni approvate alla fine del confronto parlamentare hanno sostanzialmente confermato questa impostazione. Il Parlamento ha espresso sostegno alla linea del governo, ribadendo la centralità della de-escalation, la difesa del diritto internazionale e l’impegno dell’Italia nelle iniziative europee e multilaterali per contenere il conflitto. È una posizione che cerca di tenere insieme fedeltà alle alleanze e prudenza strategica, evitando di trasformare una crisi regionale in un terreno di scontro politico interno.

A rafforzare questa linea è intervenuto ieri anche il Consiglio Supremo di Difesa, riunito al Quirinale sotto la presidenza di Sergio Mattarella. Il Consiglio ha analizzato l’evoluzione della crisi e le possibili ricadute per la sicurezza nazionale, sottolineando la necessità di mantenere alta l’attenzione sui rischi di destabilizzazione nel Mediterraneo e sulle implicazioni energetiche ed economiche del conflitto.

Nelle conclusioni è emersa con chiarezza la volontà di evitare qualsiasi coinvolgimento diretto dell’Italia nelle operazioni militari, privilegiando invece il rafforzamento della cooperazione con gli alleati e il sostegno alle iniziative diplomatiche.

La posizione del Presidente della Repubblica ha avuto un peso evidente nel definire il tono complessivo della risposta italiana.

Mattarella ha richiamato esplicitamente il valore della stabilità internazionale e la necessità di evitare ogni ulteriore escalation, ribadendo il ruolo dell’Italia come Paese impegnato nella difesa dell’ordine multilaterale. È un messaggio che riflette la tradizione diplomatica italiana e che si inserisce in una fase in cui il margine di manovra degli Stati europei è inevitabilmente limitato dalle dinamiche tra le grandi potenze.

In definitiva, la postura italiana di fronte alla crisi iraniana appare oggi più chiara rispetto ai primi giorni del conflitto. Il governo ha scelto una linea di equilibrio: sostegno all’alleanza occidentale, rifiuto di qualsiasi coinvolgimento diretto nelle operazioni militari e impegno a favore della de-escalation.

È una strategia che punta a proteggere gli interessi nazionali e a preservare la credibilità internazionale dell’Italia, ma che dovrà confrontarsi con un contesto globale sempre più instabile.

Come già evidenziato in precedenza, se il conflitto dovesse intensificarsi o allargarsi ad altri attori regionali, anche Roma potrebbe trovarsi presto di fronte a scelte più difficili di quelle affrontate finora.