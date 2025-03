Salute, Flavia Binetti è la nuova Amministratrice Delegata di Organon Italia

A partire dal primo aprile 2025, Flavia Binetti assumerà il ruolo di Amministratore Delegato di Organon Italia, azienda multinazionale farmaceutica costituita con l’obiettivo di migliorare la salute delle donne nel mondo.

“Sono orgogliosa di rappresentare Organon Italia – ha dichiarato Flavia Binetti, – un’azienda che è da sempre guidata dalle competenze e dalla professionalità delle sue persone e che ha fatto dell’inclusione il tratto dominante e realmente agito all’interno della nostra organizzazione. Insieme al mio team di Leadership e tutti i colleghi di Organon Italia proseguiremo il nostro impegno per le donne, concentrandoci sempre più verso quelle patologie che interessano in modo disproporzionale l’universo femminile e sono spesso ancora insoddisfatte come per esempio l’emicrania, una condizione che affligge le donne tre volte più degli uomini e per la quale le pazienti arrivano alla corretta diagnosi molto in ritardo con un pesante aggravio per la loro qualità di vita”.

Con una consolidata esperienza nel mondo farmaceutico, Binetti porta con sé una visione strategica e inclusiva. Insieme al team di Leadership porterà avanti l’impegno per le donne, concentrandosi sempre più verso quelle patologie che interessano l’universo femminile.

Il portafoglio diversificato di Organon offre oltre 70 medicinali e prodotti per la salute delle donne, biosimilari e una vasta gamma di prodotti consolidati in diverse aree terapeutiche. Oltre all’attuale portafoglio di Organon, l’azienda investe in soluzioni innovative per promuovere opportunità di crescita futura nella salute della donna e nei biosimilari. Inoltre, l’azienda, grazie alla sua presenza agile nei mercati internazionali in rapida crescita, sta perseguendo opportunità di collaborazione con partner biofarmaceutici innovativi. Organon ha la sua sede centrale a Jersey City nel New Jersey e vanta una presenza geografica significativa, capacità commerciali di livello mondiale e circa 10.000 dipendenti.