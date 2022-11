Sul Covid il Governo ha deciso di allentare le misure. Per quanto riguarda invece le mascherine nelle strutture sanitarie l’obbligo resterà fino al 31 dicembre. Lo dice l’ordinanza del ministero guidato da Orazio Schillaci.

«Confermiamo l’uso delle mascherine negli ospedali perché anche qui ho letto di notizie di ogni genere che però non corrispondevano alla verità», ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa. Il ministro della Salute ha affermato: «Ho firmato un’ordinanza che proroga l’obbligo di mascherine nei presidi sanitari: mai abbiamo pensato di non andare in questa direzione. Non c’è nessun ripensamento».

Benché la politica pandemica mostri indubbiamente un cambio di passo, si registra che anche la sospensione delle multe a chi non si è vaccinato non è ancora ufficiale, dato che non figura ancora in nessun decreto. Certamente però l’affrancamento dalle mascherine in quasi tutti i luoghi e la decisione di emanare il bollettino epidemiologico solo settimanalmente, sono atti abbastanza espliciti di una visione più ottimistica sul virus.

Al 29 ottobre il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 2%. Nei reparti ordinari siamo all’11%. Nello stesso periodo del 2021 eravamo al 4% in terapia intensiva e il 5% in area non critica. L’incidenza dei casi è di 308,87 unità ogni 100.000 abitanti. In discesa rispetto alle ultime due settimane. Ma l’aspetto che tranquillizza, nonostante il numero di casi, è il fatto che il virus sia molto meno virulento e più difficilmente attacca i polmoni. I medici stanno però raccomandando la vaccinazione, visti anche i risultati insoddisfacenti dell’adesione alla quarta dose, temendo così una possibile recrudescenza del morbo. Il governo Meloni tiene d’occhio la situazione ed è pronto a intervenire, anche se più volte è stato detto che in una potenziale situazione più problematica, non si sceglierà più la strada del lockdown tout court.