L’industria farmaceutica corre, ecco l’acceleratore di start-up

“Ricerca e Futuro: il contributo dell’industria farmaceutica per la salute di domani”, l’evento organizzato stamane da Farmindustria con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur). L’incontro ha riunito esponenti di spicco del settore farmaceutico, rappresentanti istituzionali e membri della comunità scientifica per discutere del ruolo cruciale dell’industria farmaceutica nell’innovazione e nel miglioramento della salute pubblica.​

Nel corso dell’evento, è stato evidenziato come l’industria farmaceutica italiana sia caratterizzata da un elevato tasso di innovazione. Nel 2022, gli investimenti nel settore hanno raggiunto i 3,3 miliardi di euro, di cui 1,9 miliardi destinati alla Ricerca e Sviluppo. In particolare, le risorse allocate agli studi clinici hanno superato i 700 milioni di euro all’anno, generando benefici significativi per l’intero Sistema Sanitario Nazionale (SSN). È stato sottolineato che ogni euro investito in una sperimentazione clinica ne produce tre in termini di vantaggi per il SSN, grazie ai costi evitati per l’erogazione gratuita di terapie sperimentali e prestazioni diagnostiche ai pazienti coinvolti nei trial.

L’innovazione farmaceutica ha portato a risultati tangibili negli ultimi vent’anni, tra cui una riduzione del 40% della mortalità per patologie croniche in Italia. Inoltre, le terapie disponibili per le malattie rare sono aumentate da 7 nel 2007 a oltre 120 oggi, e le vaccinazioni hanno contribuito a salvare milioni di vite.

Durante l’evento, è stato presentato l’Health&BioTech Accelerator, il primo acceleratore di start-up e scale-up nel contesto italiano focalizzato sulla filiera Health & Biotech. Coordinato da Deloitte Officine Innovazione con la collaborazione di MSD Italia e Intesa Sanpaolo RBM Salute, l’acceleratore mira a premiare e supportare i progetti più innovativi nel settore. Il Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, ha affermato: «Il Governo ha ben compreso l’importanza di rendere il nostro Paese più attrattivo per gli investimenti esteri e le aziende del farmaco rappresentano un’opportunità chiave».

Un altro tema centrale dell’incontro è stato l’impegno dell’industria farmaceutica nel migliorare l’accesso alle cure e nel garantire la sostenibilità del SSN. Gianluca Gala, Executive Director Business Operations di MSD Italia, ha evidenziato come l’aumento dei costi di produzione, dovuto anche all’instabilità geopolitica internazionale, abbia impattato sulla competitività e sostenibilità economica del settore. Gala ha sottolineato la necessità di rivedere il sistema del payback e di adottare nuovi modelli di finanziamento che permettano l’accesso all’innovazione da parte dei pazienti, considerando valutazioni di costo-efficacia che tengano conto dei risparmi indiretti generati nel tempo.

L’evento ha inoltre posto l’accento sull’importanza dell’open innovation, ovvero la collaborazione tra aziende farmaceutiche, centri di ricerca, università e strutture sanitarie per sviluppare nuove soluzioni terapeutiche. Marco Perrone, partner di Deloitte Officine Innovazione, ha dichiarato: «La portata e rapidità senza precedenti degli attuali cambiamenti in ambito salute e benessere richiedono di trovare con urgenza modelli di prevenzione e cura accessibili e scalabili».

In conclusione, l’evento «Ricerca e Futuro: il contributo dell’industria farmaceutica per la salute di domani» ha evidenziato il ruolo fondamentale dell’industria farmaceutica nell’innovazione e nel miglioramento della salute pubblica. Attraverso investimenti significativi in ricerca e sviluppo, la promozione di collaborazioni strategiche e l’adozione di nuovi modelli di finanziamento, il settore farmaceutico si pone come pilastro centrale per affrontare le sfide sanitarie future e garantire un SSN più equo e sostenibile.