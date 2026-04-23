Torna a Roma, negli spazi del WeGil, la terza edizione degli Healthcare Awards promossi da Formiche e Healthcare Policy, un appuntamento che riunisce istituzioni, ricerca e industria per leggere le trasformazioni in atto nel sistema salute in una fase in cui innovazione scientifica e sostenibilità finanziaria procedono sempre più intrecciate.

Ad aprire i lavori è stato Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, che ha indicato nel territorio un laboratorio avanzato di integrazione tra ricerca, attività clinica e sviluppo industriale, sottolineando come la presenza di un tessuto farmaceutico e biotech strutturato rappresenti un asset strategico non solo sul piano scientifico ma anche economico, evidenziando al tempo stesso come l’accelerazione della ricerca e l’arrivo di terapie innovative impongano un ripensamento degli assetti organizzativi e della spesa, con un rafforzamento della prevenzione come leva per garantire la sostenibilità del sistema.

Una linea che si ritrova nell’intervento di Francesco Saverio Mennini, Capo Dipartimento della programmazione, dispositivi medici, farmaco e politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della Salute, che ha richiamato la necessità di considerare prevenzione, immunizzazione, screening e terapie avanzate come investimenti strategici e non come costi, indicando in queste leve uno degli strumenti principali per migliorare l’efficienza complessiva del sistema e garantire accesso alle cure in un contesto di risorse limitate.

In questo quadro, il tema delle competenze assume un ruolo centrale, come sottolineato da Marta Schifone, componente della Commissione Affari Sociali della Camera, che ha posto l’accento sul valore delle discipline STEM come leva strutturale per la competitività del Paese e per la capacità di accompagnare le trasformazioni tecnologiche e scientifiche in atto, con particolare attenzione alle nuove generazioni e al rafforzamento del capitale umano.

A completare il quadro è intervenuto Luciano Ciocchetti, Vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera, che ha ribadito la centralità della salute nelle politiche pubbliche, sottolineando come il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale passi attraverso scelte strutturali capaci di tenere insieme prevenzione, diagnosi precoce e medicina del territorio, evidenziando la necessità di una maggiore integrazione tra istituzioni e sistema produttivo per garantire diritti, accesso e qualità delle cure.

A fare da cornice all’iniziativa anche il contributo di Ilaria Donatio, Direttrice di Healthcare Policy, che ha sottolineato il ruolo della Capitale come snodo naturale in cui si incrociano competenze, livelli decisionali e modelli di innovazione, confermando il valore di un dialogo strutturato tra tutti gli attori del sistema. In questo scenario, gli Healthcare Awards si confermano non solo come momento di riconoscimento ma anche come piattaforma di confronto tra attori diversi, con una partecipazione significativa anche del mondo industriale: tra le realtà premiate figurano AbbVie, LS Cube, Nestlé Italia, Novartis Italia, Pfizer Italia e Sanofi, espressione di un ecosistema che attraversa ricerca, produzione, prevenzione e innovazione organizzativa e che contribuisce in modo crescente alla trasformazione del sistema salute, delineando una traiettoria in cui integrazione tra pubblico e privato e capacità di fare sistema diventano condizioni necessarie per affrontare le sfide future della sanità italiana.



Regia e montaggio a cura di Simone Zivillica