Fondazione del Monte, bando da 300mila euro per la ricerca

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ha aperto il bando “Ricerca, Cura, Innovazione 2026”, un’iniziativa dedicata al sostegno di nuovi progetti in ambito sanitario e tecnologico. Il programma, presentato da Marco Viceconti, consigliere delegato alle attività di ricerca scientifica, e da Patrizia Hrelia, coordinatrice della Commissione Ricerca della Fondazione, mette a disposizione 300mila euro complessivi per finanziare attività di ricerca traslazionale nel settore della salute.

Il bando è rivolto a ricercatori attivi presso università, enti di ricerca e IRCCS con sede nei territori di Bologna e Ravenna, titolari di un rapporto di lavoro che consenta la gestione diretta di fondi per la ricerca. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di soluzioni innovative capaci di tradurre i risultati scientifici in applicazioni concrete per la cura e la prevenzione.

Tra le aree considerate prioritarie figurano la salute della donna e del bambino, la medicina di genere anche in relazione ai fattori ambientali, la prevenzione e la diagnosi precoce, oltre alle patologie legate all’invecchiamento. Un’attenzione specifica è riservata anche alle malattie infettive e alle tecnologie in grado di migliorare l’efficacia diagnostica e terapeutica, con l’intento di generare ricadute tangibili e durature per la popolazione.

Dal punto di vista tecnologico, i progetti candidabili possono spaziare dall’informatica medica alla telemedicina, dall’impiego di sensori fisiologici alla robotica medica, fino all’uso dell’intelligenza artificiale in ambito clinico. Rientrano inoltre tra gli ambiti finanziabili la medicina di precisione, lo sviluppo di biomateriali, la progettazione di protesi e dispositivi personalizzati e l’adozione di tecnologie digitali avanzate per la prevenzione e la cura.

Il contributo massimo previsto per ciascun progetto è pari a 25mila euro. Le risorse sono concepite come seed funding, ovvero un finanziamento iniziale finalizzato a produrre dati preliminari utili per la partecipazione a bandi competitivi successivi, sia a livello nazionale sia europeo.

La selezione dei progetti avverrà attraverso una procedura articolata in due fasi. La prima sarà di carattere tecnico-scientifico e comprenderà una valutazione tra pari e un’analisi collegiale delle proposte, con l’obiettivo di garantire l’elevata qualità della ricerca. La seconda fase terrà conto dell’impatto sul territorio e della capacità dei progetti di integrare competenze diverse, con una valorizzazione particolare delle iniziative che coinvolgano giovani ricercatori, attraverso borse di dottorato o contratti a tempo determinato.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, accedendo alla sezione “Chiedi un contributo” del sito della Fondazione del Monte, dal 2 febbraio 2026 fino alle ore 12 del 2 aprile 2026.