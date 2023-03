“Connessioni delicate”, si chiama così il progetto nato dalla collaborazione tra Meta, la fondazione Carolina (nata in ricordo di Carolina Picchio, prima vittima riconosciuta in Italia di cyberbullismo) e le associazioni di pediatri come l’Associazione Culturale Pediatri (ACP), Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) e Società Italiana Pediatria (SIP). Il progetto è partito da un’indagine sulle abitudini digitali di 800 famiglie con bambini in diverse fasce d’età, da cui sono stati evidenziati molti dati valevoli di interesse sociologico e non solo. L’indagine conferma una crescente pervasività degli strumenti tecnologici sia da parte dei genitori sia da parte dei più piccoli, in tutte le fasi della crescita.

Secondo i risultati della ricerca, il 35% dei genitori di bambini tra 0 e 2 anni delega ai device, mobili e non, il compito di intrattenere i propri figli, ad esempio con la lettura di fiabe o con la riproduzione di video, una percentuale che arriva addirittura all’80% nella fascia 3-5 anni. La sostanza dell’indagine fa emergere una scarsa consapevolezza da parte delle famiglie e una condizione di solitudine nei bambini. Il 26% dei genitori, infatti, permette che i propri figli utilizzino i device in autonomia tra 0 e 2 anni, percentuale che sale al 62% per la fascia 3-5 anni, all’82% a nella fascia 6-10 anni e al 95% tra gli 11 e i 15 anni.

Si può avere diverse opinioni su questi dati, ma la realtà è questa e sarà sempre di più questa, quindi occorre studiare da vicino il fenomeno per intraprendere i giusti passi affinché venga compreso e gestito nel miglior modo possibile. Questi risultati nascono da una ricerca avviata dalle associazioni di pediatri in collaborazione con Fondazione Carolina e Meta sul rapporto con il digitale all’interno delle famiglie con figli di età compresa tra 0 e 15 anni. Oltre a quelli già esposti, è emerso che nella fascia 0-2 anni il 72% delle famiglie ammette di utilizzare social e chat durante i pasti dei propri figli, mentre il 26% lascia che i bambini utilizzino i device in completa autonomia.

La collaborazione di Fondazione Carolina nel progetto “Connessioni delicate ” è in linea con quanto raccolto dalla Onlus in questi anni, sul campo e nella Rete. “La sicurezza dei minori online non è solo una questione tecnologica, ma interessa la salute delle nuove generazioni. Il benessere psico-fisico dei bambini va tutelato nell’online esattamente come nell’offline, già a partire dai primissimi anni di vita ed è compito dei genitori esserne consapevoli e responsabili con il supporto degli specialisti competenti, in questo caso i medici”, osserva Ivano Zoppi, Segretario generale di Fondazione Carolina.

L’obiettivo del progetto “Connessioni delicate” è sensibilizzare genitori e famiglie sull’utilizzo dei dispositivi digitali da parte di bambini e adolescenti e di promuovere buone pratiche grazie alla guida dei medici pediatri. Pediatri che sono stati coinvolti nel processo in numero consistente, ben 11.000. I primi risultati del progetto sono stati presentati a Roma nel corso di un evento a Binario F, il Community hub dedicato alle competenze digitali di Meta. Qui, sono stati illustrate anche i contributi che Meta ha assicurato al progetto: ai pediatri verranno forniti momenti di formazione ed informazione – oltre a materiali educativi e multimediali disponibili anche per le famiglie in formato digitale – dedicati alla prevenzione dei pericoli in cui i minori possono incorrere online.

Da un lato, la ricerca ha fatto emergere una scarsa percezione delle famiglie sui rischi dell’uso improprio della tecnologia digitale – dai sintomi della dipendenza, ai principali pericoli in termini di salute psicofisica, come sexting e grooming. Dall’altro, i genitori dichiarano di aver bisogno di supporto nella gestione del rapporto dei figli con il digitale: il 70% della fascia 0-2 e l’87% della fascia 11-15 anni vorrebbe avere maggiori informazioni da parte dei pediatri. Della stessa opinione sono i pediatri volontari che hanno partecipato alla fase pilota: l’87% di loro, infatti, ritiene necessaria una formazione scientifica in ambito di salute digitale dei minori.

Nel merito, Meta ha sottolineato il suo apporto decisivo al progetto: “Siamo felici di aver realizzato questo progetto con le associazioni di pediatri e Fondazione Carolina. L’educazione al digitale rappresenta un aspetto fondamentale per il percorso di crescita dei più piccoli e per la tutela della loro sicurezza. Per questo motivo lavoriamo per fornire ai genitori strumenti utili per tutelare la loro presenza online e quella dei loro figli”, ha chiarito Angelo Mazzetti, Head of Public Policy di Meta Italia.