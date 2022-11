Tutti i nomi dei presidenti di commissione alla Camera

Tutto come da copione, oggi si sono insediate le 14 commissioni permanenti della Camera, che hanno proceduto all’elezione dei rispettivi presidenti. Nessuna sorpresa rispetto alle indiscrezioni della vigilia, i rapporti di forza sono stati rispettati e i grandi esclusi dalla squadra di governo sono stati ripagati.

Gli equilibri interni alla maggioranza di centrodestra sono stati onorati: sette commissioni vanno a FdI (Giustizia, Finanze, Esteri, Cultura, Trasporti, Cultura e Ambiente); quattro alla Lega (Difesa, Politiche Ue, Agricoltura e Attivita’ produttive); tre a Forza Italia (Affari costituzionali, Bilancio, Affari sociali). Quanto alla composizione, i big scelgono le commissioni con comptenze estere: il segretario del Pd Enrico Letta siede in commissione Politiche Ue, mentre il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte opta per la commissione Esteri. Sceglie la commissione Esteri anche il presidente di Italia viva Ettore Rosato.

Tra gli ex ministri, Andrea Orlando, Lorenzo Guerini e Roberto Speranza siedono rispettivamente nelle commissioni Attività produttive, Esteri e Cultura, Mara Carfagna in Affari costituzionali. Tra i capigruppo, la presidente dei deputati dem Debora Serracchiani è in commissione Giustizia, il capogruppo di Azione-Iv Matteo Richetti in commissione Difesa. Il presidente dei deputati M5s, Francesco Silvestri, così come l’ex ministro Sergio Costa scelgono la commissione Agricoltura, mentre l’ex procuratore antimafia, eletto nelle liste pentastellate, Federico Cafiero de Raho, siede in commissione Giustizia. Il neo capogruppo di FdI, Tommaso Foti, è in commissione Affari costituzionali.

I Presidenti delle commissioni parlamentari della Camera

I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Nazario Pagano (FI – Presidente di Commissione)

II COMMISSIONE GIUSTIZIA

Ciro Maschio (FdI – Presidente di Commissione)

III COMMISSIONE AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Giulio Tremonti (FdI – Presidente di Commissione)

Vicepresidenti: Paolo Formentini (Lega), Lia Quartapelle (PD).

Segretari:

Salvatore Caiata (FdI), Federica Onori (M5S)

IV COMMISSIONE DIFESA

Antonino Minardo (Lega – Presidente di Commissione).

Vicepresidenti: Piero Fassino (PD) e Monica Ciaburro (FdI).

Segretari: Marta Antonia Fascina (FI) e Vittoria Baldino (M5S).

V COMMISSIONE BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Giuseppe Tommaso Mangialavori (FI – Presidente di Commissione).

Vicepresidenti: Giovanni Luca Cannata (FdI), Gianmauro Dell’Olio (M5S).

Segretari: Nicola Ottaviani (Lega), Claudio Mancini (PD).

VI COMMISSIONE FINANZE

Marco Osnato (FdI – Presidente di Commissione).

Vicepresidenti: Alberto Bagnai (Lega) e Giorgio Lovecchio (M5S).

Segretari: Mauro Del Barba (Azione – IV) e Guerino Testa (FdI).

VII COMMISSIONE CULTURA, SCIENZA ED ISTRUZIONE

Federico Mollicone (Presidente di Commissione).

Vicepresidenti: Giorgia Latini (Lega) e Valentina Grippo (Azione-IV).

Segretario: Marco Perissa (FdI).

VIII COMMISSIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Mauro Rotelli (FdI – Presidente di Commissione)

IX COMMISSIONE TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Salvatore Deidda (FdI – Presidente di Commissione)

X COMMISSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Alberto Gusmeroli (Lega – Presidente di Commissione)

XI COMMISSIONE LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Walter Rizzetto (FdI – Presidente di Commissione)

XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI

Ugo Cappellacci (FI – Presidente di Commissione)

XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA

Mirco Carloni (Lega – Presidente di Commissione)

XIV COMMISSIONE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Alessandro Giglio Vigna (Lega – Presidente di Commissione)