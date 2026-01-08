Celebrato il 229° anniversario della nascita del Tricolore, simbolo della Patria.

Attraverso le vicende del Risorgimento, il Tricolore divenne nel 1861 la bandiera del Regno d’Italia. Successivamente adottato dall’Assemblea Costituente come simbolo del nuovo Stato repubblicano, rappresenta oggi i valori fondanti sanciti dalla Costituzione: unità, libertà, democrazia e coesione sociale. È quanto sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione ufficiale.

«Emblema della Repubblica, è il segno distintivo dell’identità italiana in ogni contesto e in ogni luogo, dalle missioni di pace delle Forze Armate alle sedi diplomatiche all’estero, fino alle competizioni sportive. Tutti gli italiani guardano alla Bandiera con affetto e rispetto: in essa si riflettono la nostra storia condivisa e le radici della nostra civiltà, ed è in essa che si riconosce la comunità nazionale. Viva il Tricolore, viva la Repubblica», afferma il capo dello Stato.

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni richiama il valore simbolico del vessillo nazionale: «Il Tricolore racchiude la nostra Storia, segnata dalle imprese di chi, prima di noi, ha lottato con coraggio per quei principi che sono alla base della Costituzione e di cui la Bandiera è espressione. Nella Giornata del Tricolore rendiamo omaggio alla Patria e all’unità nazionale conquistata con sacrificio e lealtà».

Un messaggio arriva anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che sui social scrive: «Celebriamo il simbolo della nostra Patria, della nostra Storia, dell’Unità e dell’Identità nazionale». E aggiunge: «Nel corso degli anni, per questa Bandiera e sotto questa Bandiera, molti hanno perso la vita, spingendosi fino al sacrificio estremo per difendere l’Italia o per sostenere altri popoli in difficoltà. Un atto d’amore che va ricordato, così come è giusto oggi essere orgogliosi di sentirsi italiani e tenere alto il nostro Tricolore».

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana invita infine a riflettere «sul significato della Bandiera italiana e sui valori che essa incarna. Il Tricolore attraversa la storia e accompagna il presente del Paese. Nel solco della scelta dei Costituenti che lo vollero vessillo della Repubblica, ci avviciniamo a celebrare l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana».