Politica

Quei silenzi e quelle mezze frasi ambigue su Hannoun

29
Dicembre 2025
Di Daniele Capezzone

Un bel guaio i silenzi della sinistra, o peggio ancora le dichiarazioni ambigue, dopo l’arresto del signor Hannoun.

Intendiamoci bene: anche per lui, anche per i peggiori, occorre la presunzione di innocenza e il rispetto delle garanzie costituzionali.

Ma, politicamente parlando, l’affare è più diretto: si può dare la sensazione (e non solo quella, a sinistra) di una qualche condiscendenza verso ambienti contigui all’estremismo islamista?

Come mai chi aveva tanto fiato in gola ai tempi delle manifestazioni Pro Pal adesso – improvvisamente – sembra aver perso la voce?

E’ questa differenza tra allora e adesso che rende troppi attori (e non si tratta solo di comparse, ma anche di protagonisti) poco credibili.

Video in evidenza

L’Intervista | Sicurezza sanitaria, la lezione del Covid
L’Intervista | Sicurezza sanitaria, la lezione del Covid

giovedì 18 Dicembre 2025
Periscopio – Giornalismo, IA e trasformazioni digitali: intervista con Massimo Fellini
Periscopio – Giornalismo, IA e trasformazioni digitali: intervista con Massimo Fellini

giovedì 18 Dicembre 2025
L’Intervista | Satira e potere: l’anno secondo Federico Palmaroli
L’Intervista | Satira e potere: l’anno secondo Federico Palmaroli

giovedì 18 Dicembre 2025

Articoli Correlati

Zootecnia
Trump Zelensky
Donald Trump
di Alessandro Caruso | 28 Dicembre 2025

Il significato del vertice di Mar-a-Lago