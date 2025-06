Nella prestigiosa cornice di Villa Doria Pamphilj, a Roma, si è tenuto il vertice internazionale “The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent”. Co-presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l’evento ha visto la partecipazione dei vertici delle principali istituzioni finanziarie internazionali, fra cui la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Africana di Sviluppo e l’Africa Finance Corporation, oltre a rappresentanti politici di numerosi Paesi africani, tra cui Angola, Zambia, Repubblica Democratica del Congo e Tanzania.

Il summit ha rappresentato un momento chiave per connettere il Piano Mattei, lanciato dall’Italia, con il Global Gateway dell’Unione europea, destinato a mobilitare 300 miliardi di euro in investimenti globali, di cui 150 miliardi riservati all’Africa. L’obiettivo: avviare partnership concrete per infrastrutture strategiche, energia, digitalizzazione, sicurezza alimentare e formazione.

Meloni: “Un cambio di metodo nei rapporti con l’Africa”

Nel suo intervento, la premier Giorgia Meloni ha definito il vertice “un passo fondamentale nell’internazionalizzazione del Piano Mattei”, sottolineando la volontà di dare risposte concrete alle priorità espresse dalle nazioni africane. Tra i progetti citati, il corridoio di Lobito, infrastruttura ferroviaria che collegherà l’Africa da ovest a est; il cavo sottomarino Blue Raman di Sparkle, per connessioni digitali moderne; un centro per l’intelligenza artificiale dedicato allo sviluppo sostenibile; investimenti nella filiera agricola e nella trasformazione del caffè.

Meloni ha rivendicato un approccio non calato dall’alto ma “nato dal dialogo e dalla volontà di creare sviluppo duraturo insieme ai partner africani”. “Rispetto, responsabilità, visione” sono, secondo la premier, i pilastri di un nuovo metodo di cooperazione.

Von der Leyen: “Il Piano Mattei è un modello di Global Gateway”

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha elogiato l’iniziativa italiana, definendo il Piano Mattei “un perfetto esempio” di come si stia dando forma, insieme, al Global Gateway europeo. “Concludiamo oggi accordi che porteranno capitale privato in Africa e creeranno un impatto tangibile”, ha affermato, indicando tra le priorità la costruzione di corridoi economici moderni, lo sviluppo delle infrastrutture per l’energia pulita e la digitalizzazione.

Von der Leyen ha annunciato il finanziamento congiunto, insieme all’Italia, dell’estensione del cavo sottomarino Blue Raman da Gibuti a Somalia, Kenya e Tanzania. “È un mondo di nuove opportunità per l’Africa, per l’Europa e oltre”, ha dichiarato. La presidente ha infine anticipato due appuntamenti chiave: il Global Gateway Forum in ottobre e un vertice Africa-Europa entro fine anno, per consolidare l’ambizione comune e lanciare nuovi progetti con maggiore investimento privato e pubblico.