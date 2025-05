Pastorella lancia “Dipende da noi”: il nuovo spazio politico per i liberaldemocratici

Non una corrente interna, ma un laboratorio politico aperto alla società civile. Si chiama “Dipende da noi” la nuova associazione presentata oggi alla Camera dei Deputati da Giulia Pastorella, vicepresidente di Azione. Un progetto che nasce dall’esperienza della recente campagna congressuale e dalla comunità che si è formata intorno a essa, con l’obiettivo di promuovere una cultura politica liberaldemocratica, laica e partecipata.

“Sono molto contenta di poter annunciare oggi la nascita di questa iniziativa – ha dichiarato Pastorella – che vuole essere uno spazio civico e politico, non un nuovo soggetto partitico. Vogliamo coinvolgere attivisti, iscritti, simpatizzanti e cittadini che spesso non si riconoscono nei meccanismi della politica tradizionale”.

Un’iniziativa che ha ricevuto il sostegno del segretario di Azione Carlo Calenda, presente in sala, e che secondo Pastorella “dimostra che non si tratta della creazione di una corrente, ma di un’iniziativa autonoma che punta ad allargare il campo della partecipazione”.

L’associazione si propone come punto di riferimento per chi vuole contribuire al dibattito politico senza dover per forza tesserarsi o aderire a un partito. “Viviamo un tempo in cui cresce lo scetticismo verso i partiti, ma questo non significa che le persone non vogliano più fare politica. Serve un contenitore aperto di idee, proposte, confronto. Questo vuole essere ‘Dipende da noi’”, ha spiegato ancora Pastorella.

Accanto a lei, durante la presentazione, anche Mario Raffaelli, già deputato e sottosegretario, oggi tra i membri fondatori dell’associazione, insieme ai coordinatori regionali della campagna congressuale: Ester Leonardi, Leonardo Piermattei, Alberto Tavolaro e Francesco Tomasini.

Tra i presenti anche l’onorevole Luigi Marattin, presidente del Partito Liberaldemocratico, e l’ex ministro Elio Vito, a testimonianza di un interesse che va oltre i confini di Azione. “Dipende da noi” – ha concluso la deputata di Azione – vuole essere un seme per una politica diversa, inclusiva e fondata sulla responsabilità individuale e collettiva. Ora tocca a chi ci crede, farla crescere”.