Nomine di stato, secondo atto. Come aveva anticipato The Watcher Post qualche giorno fa, dopo Mps è in fase di chiusura anche la partita in Enav, la società fornitrice in esclusiva di servizi alla navigazione aerea civile nello spazio aereo di competenza italiana. L’assemblea degli azionisti di Enav è fissata il 28 aprile e quindi il termine per l’indicazione dei nomi da parte del governo scade proprio oggi. Il Ministero dell’Economia e delle finanze darà la comunicazione ufficiale tra poche ore a borse chiuse: da quanto risulta a The Watcher Post il nome designato come amministratore delegato è quello di Pasqualino Monti, attuale presidente dell’Autorità portuale di Palermo. Per la presidenza invece è stata scelta Alessandra Bruni, Avvocato dello stato. È andata male, invece, alla presidente uscente Francesca Isgrò, penalizzata dalla sua prossimità con Dario Franceschini.

PASQUALINO MONTI

Nato a Ischia il 28 aprile del 1974, Monti ha ricoprto fino a oggi il ruolo di presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale. È laureato in Scienze Statistiche ed Economiche, con specializzazione Statistico-Economica alla Sapienza e ha conseguito il master in Banking and finance presso la Fondazione CUOA. Già consulente in Business & financial planning, investment banking e controllo di gestione direzionale per diverse realtà aziendali, è stato anche consulente della Finanziaria laziale di sviluppo. Dal 2005 è dirigente capo dell’area amministrativa (bilancio, finanza e personale)

dell’autorità portuale di Civitavecchia, della quale a giugno 2011 viene nominato presidente. Nel luglio 2013 diviene presidente di Assoporti, associazione dei porti italiani della quale era vicepresidente vicario dal luglio del 2012 e ne è rimasto in carica come presidente sino all’aprile del 2017. Dal 2015 al 2016 ha ricoperto la carica di commissario presso l’autorità portuale di Civitavecchia. Nel 2014 è stato insignito dell’International business award dalla Niaf, National italian american foundation a Washington nel 2014, insieme a Daniel D’Aniello (co-fondatore e presidente del fondo Carlyle) e a Susan Molinari (Vice President Google). Ha partecipato alla stesura della nuova legge sulla riorganizzazione del sistema portuale italiano. Nel giugno del 2017 il ministro dei Trasporti Graziano Delrio gli ha conferito la nomina di presidente Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale. Tra le altre cose è anche titolare del corso Supply chain management presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Corso di Laurea Magistrale Economia del Mare. È keynote speaker in numerosi convegni nazionali e internazionali negli ambiti di propria specializzazione, nonché ad eventi culturali organizzati da Istituzioni ed Enti di Ricerca.

ALESSANDRA BRUNI

Avvocato dello stato dal 1990, la nuova presidente di Enav dal 2003 è consulente giuridico di Sace (gruppo Cdp), la società attività nell’export credit, nell’assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti e nelle garanzie finanziarie. Dal 2018, inoltre, è anche consulente giuridico della Simest (gruppo Cdp), per la parte relativa alla gestione del rapporto per i fondi tra Simest e il Mise. Dal 2009 è anche membro della Commissione interministeriale per le risorse minerarie e gli idrocarburi presso il Mise, con compiti tecnico consultivi per la ricerca mineraria di base, per la coltivazione degli idrocarburi e per le royalties. Dal 2003 al 2013 è stata anche docente alla Sapienza di Roma per la scuola di specializzazione delle professioni legali in Diritto amministrativo nel canale del prof. Mario Sanino, svolgendo lezioni anche in materia di diritto e ordinamento sportivo e giustizia sportiva. Il suo impegno nella giurisdizione sportiva non si limita a questo incarico, perché dal 2017 è presidente della Corte federale di appello della Federazione italiana sport equestri e dal 2018 è presidente della Corte federale di appello anche della Federazione italiana tiro con l’arco. Fino al 2015 ha ricoperto anche l’incarico di consulente giuridico della fondazione Teatro dell’Opera di Roma.