Nella cornice della Galleria del Cardinale Colonna, a Roma, il Formiche European Galà ha messo in scena un’Europa che non si limita a celebrare se stessa, ma che si confronta, si interroga e prova a rinnovarsi. Un dialogo a più voci – politico, istituzionale e culturale – che ha restituito il senso di un progetto comune chiamato oggi a fare i conti con la complessità del tempo presente.



La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha aperto la serata con un richiamo forte all’unità e alla responsabilità condivisa, ricordando come il futuro dell’Unione dipenda dalla capacità di essere coesa di fronte alle crisi.



Accanto a lei, per il governo italiano, i ministri Antonio Tajani e Francesco Lollobrigida hanno portato due prospettive complementari. Il primo ha sottolineato il ruolo dell’Italia nel rilancio di una politica estera europea comune, capace di coniugare sicurezza e diplomazia.



Lollobrigida, invece, ha riportato il discorso sul terreno dell’economia reale, parlando di sovranità alimentare e di sviluppo sostenibile come pilastri di una nuova visione europe



Nel corso della serata, il confronto si è allargato agli europarlamentari: Caterina Chinnici, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Isabella Tovaglieri e Salvatore De Meo.

Voci diverse ma accomunate dalla volontà di riportare l’Europa vicino ai cittadini, affrontando le sfide della crescita, dell’innovazione e della sicurezza comune.



Visioni differenti, ma unite dall’idea di un’Europa più concreta e più vicina alle persone, capace di tradurre i principi in politiche e le parole in risultati.



Prospettive che si intrecciano nel segno di una sfida comune: costruire un’Unione più forte nella crescita, più equa nelle opportunità e più sicura nel suo ruolo globale.



Un mosaico di esperienze e sensibilità che raccontano la stessa ambizione: rendere l’Europa protagonista del proprio futuro, senza smarrire le radici e la fiducia dei cittadini.

A chiudere la sequenza di interviste, l’onorevole Ylenja Lucaselli, che si è soffermata sul tema delle banche, introducendo una riflessione più ampia sul rapporto tra economia reale e regole finanziarie europee.



Il risultato è un racconto corale, fatto di idee, accenti e sensibilità diverse, che restituisce il volto di un’Europa in dialogo: consapevole delle proprie fragilità, ma anche della forza che nasce dal confronto e dalla volontà di costruire una casa comune.

