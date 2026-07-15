Politica
IA, sfida per i giovani: servono competenze e pensiero critico
Di Giuliana Mastri
Ogni anno, il 15 luglio, si celebra la Giornata Mondiale delle Competenze Giovanili, promossa dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione su una delle sfide decisive per il futuro: preparare le nuove generazioni al mondo del lavoro. Quest’anno il focus è dedicato al potenziamento dei giovani attraverso l’intelligenza artificiale e le competenze digitali. Un tema quanto mai attuale, perché l’IA sta trasformando professioni, modelli produttivi e modalità di apprendimento a una velocità senza precedenti. La sfida, però, non riguarda solo la tecnologia: significa anche sviluppare pensiero critico, capacità di adattamento e competenze trasversali, rafforzando il dialogo tra scuola, università e imprese. È su questo terreno che si giocherà la competitività dei prossimi anni, per l’Italia e per l’Europa.
Nell’ultima puntata del format Tv Largo Chigi, curato da The Watcher Post e in onda su Urania News, si è provato a sviscerare questo ampio tema, analizzando la necessità di preservare pensiero critico pur rafforzando le competenze digitali, e considerando l’importanza della capacità di apprendere e adattarsi nel quadro odierno. La sfida è preparare ragazze e ragazzi a un mercato del lavoro che cambia sempre più velocemente.
Ospiti in studio: Federica Onori – Segretaria Commissione Affari Esteri Camera (Azione); Elisa Amorelli – Fondazione Mondo Digitale e Simona Rossitto – Il Sole 24 Ore.
Guarda la puntata integrale di Largo Chigi