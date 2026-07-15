IA, sfida per i giovani: servono competenze e pensiero critico

Ogni anno, il 15 luglio, si celebra la Giornata Mondiale delle Competenze Giovanili, promossa dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione su una delle sfide decisive per il futuro: preparare le nuove generazioni al mondo del lavoro. Quest’anno il focus è dedicato al potenziamento dei giovani attraverso l’intelligenza artificiale e le competenze digitali. Un tema quanto mai attuale, perché l’IA sta trasformando professioni, modelli produttivi e modalità di apprendimento a una velocità senza precedenti. La sfida, però, non riguarda solo la tecnologia: significa anche sviluppare pensiero critico, capacità di adattamento e competenze trasversali, rafforzando il dialogo tra scuola, università e imprese. È su questo terreno che si giocherà la competitività dei prossimi anni, per l’Italia e per l’Europa.

Nell’ultima puntata del format Tv Largo Chigi, curato da The Watcher Post e in onda su Urania News, si è provato a sviscerare questo ampio tema, analizzando la necessità di preservare pensiero critico pur rafforzando le competenze digitali, e considerando l’importanza della capacità di apprendere e adattarsi nel quadro odierno. La sfida è preparare ragazze e ragazzi a un mercato del lavoro che cambia sempre più velocemente.

Ospiti in studio: Federica Onori – Segretaria Commissione Affari Esteri Camera (Azione); Elisa Amorelli – Fondazione Mondo Digitale e Simona Rossitto – Il Sole 24 Ore.

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