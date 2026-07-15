Nella Sala Koch di Palazzo Madama si è svolto «Costruire il domani», l’incontro promosso dal senatore Francesco Boccia dedicato alle trasformazioni che stanno ridefinendo gli equilibri globali. Al centro del confronto, il rapporto tra Europa e Stati Uniti, la crisi dell’ordine internazionale e l’impatto dell’intelligenza artificiale su democrazia, lavoro e partecipazione. Un’occasione per riflettere sulle sfide del presente e sulle scelte politiche necessarie per costruire il futuro



Fotografie a cura di Simone Zivillica

Lucia Goracci – Giornalista Rai Alessandro Alfieri – Capogruppo PD nella Commissione Esteri del Senato Francesco Boccia – Presidente del Gruppo PD al Senato Elly Schlein – Segretaria nazionale del Partito Democratico Francesco Boccia – Presidente del Gruppo PD al Senato

Nicola Zingaretti – Presidente del Gruppo PD al Parlamento europeo

Elly Schlein – Segretaria nazionale del Partito Democratico Antonio Nicita – Vicepresidente del Gruppo PD al Senato Elly Schlein – Segretaria nazionale del Partito Democratico Antonio Nicita – Vicepresidente del Gruppo PD al Senato Barbara Carfagna – Giornalista del TG1 Lucia Goracci – Giornalista Rai Lucia Goracci – Giornalista Rai Francesco Boccia – Presidente del Gruppo PD al Senato Lucia Goracci – Giornalista Rai Elly Schlein – Segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein – Segretaria nazionale del Partito Democratico Barbara Carfagna – Giornalista del TG1 Elly Schlein – Segretaria nazionale del Partito Democratico Francesco Grillo – Docente dell’Università Bocconi Lucia Goracci – Giornalista Rai Brunello Cucinelli – Presidente esecutivo e direttore creativo di Brunello Cucinelli S.p.A Brunello Cucinelli – Presidente esecutivo e direttore creativo di Brunello Cucinelli S.p.A Bill de Blasio – Già sindaco di New York Francesco Boccia – Presidente del Gruppo PD al Senato Alessandro Alfieri – Capogruppo PD nella Commissione Esteri del Senato Elly Schlein – Segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein – Segretaria nazionale del Partito Democratico Antonio Nicita – Vicepresidente del Gruppo PD al Senato Francesco Grillo – Docente dell’Università Bocconi Francesco Grillo – Docente dell’Università Bocconi Bill de Blasio – Già sindaco di New York

Schlein, de Blasio Schlein, de Blasio Schlein, de Blasio Bill de Blasio – Già sindaco di New York Schlein, de Blasio Schlein, de Blasio Andrea Pezzi – Imprenditore Francesco Boccia – Presidente del Gruppo PD al Senato Andrea Pezzi – Imprenditore Antonio Nicita – Vicepresidente del Gruppo PD al Senato Antonio Nicita – Vicepresidente del Gruppo PD al Senato Andrea Pezzi – Imprenditore Cucinelli, Schlein Peppe Provenzano – Responsabile Esteri del Partito Democratico Andrea Pezzi – Imprenditore Lucia Goracci – Giornalista Rai Francesco Boccia – Presidente del Gruppo PD al Senato Barbara Carfagna – Giornalista del TG1 Francesco Grillo – Docente dell’Università Bocconi Bill de Blasio – Già sindaco di New York Francesco Boccia – Presidente del Gruppo PD al Senato Brunello Cucinelli – Presidente esecutivo e direttore creativo di Brunello Cucinelli S.p.A Brunello Cucinelli – Presidente esecutivo e direttore creativo di Brunello Cucinelli S.p.A