Nella Sala Koch di Palazzo Madama si è svolto «Costruire il domani», l’incontro promosso dal senatore Francesco Boccia dedicato alle trasformazioni che stanno ridefinendo gli equilibri globali. Al centro del confronto, il rapporto tra Europa e Stati Uniti, la crisi dell’ordine internazionale e l’impatto dell’intelligenza artificiale su democrazia, lavoro e partecipazione. Un’occasione per riflettere sulle sfide del presente e sulle scelte politiche necessarie per costruire il futuro
Fotografie a cura di Simone Zivillica
Lucia Goracci – Giornalista Rai
Alessandro Alfieri – Capogruppo PD nella Commissione Esteri del Senato
Francesco Boccia – Presidente del Gruppo PD al Senato
Elly Schlein – Segretaria nazionale del Partito Democratico
Francesco Boccia – Presidente del Gruppo PD al Senato
Nicola Zingaretti – Presidente del Gruppo PD al Parlamento europeo
Elly Schlein – Segretaria nazionale del Partito Democratico
Antonio Nicita – Vicepresidente del Gruppo PD al Senato
Elly Schlein – Segretaria nazionale del Partito Democratico
Antonio Nicita – Vicepresidente del Gruppo PD al Senato
Barbara Carfagna – Giornalista del TG1
Lucia Goracci – Giornalista Rai
Lucia Goracci – Giornalista Rai
Francesco Boccia – Presidente del Gruppo PD al Senato
Lucia Goracci – Giornalista Rai
Elly Schlein – Segretaria nazionale del Partito Democratico
Elly Schlein – Segretaria nazionale del Partito Democratico
Barbara Carfagna – Giornalista del TG1
Elly Schlein – Segretaria nazionale del Partito Democratico
Francesco Grillo – Docente dell’Università Bocconi
Lucia Goracci – Giornalista Rai
Brunello Cucinelli – Presidente esecutivo e direttore creativo di Brunello Cucinelli S.p.A
Brunello Cucinelli – Presidente esecutivo e direttore creativo di Brunello Cucinelli S.p.A
Bill de Blasio – Già sindaco di New York
Francesco Boccia – Presidente del Gruppo PD al Senato
Alessandro Alfieri – Capogruppo PD nella Commissione Esteri del Senato
Elly Schlein – Segretaria nazionale del Partito Democratico
Elly Schlein – Segretaria nazionale del Partito Democratico
Antonio Nicita – Vicepresidente del Gruppo PD al Senato
Francesco Grillo – Docente dell’Università Bocconi
Francesco Grillo – Docente dell’Università Bocconi
Bill de Blasio – Già sindaco di New York
Schlein, de Blasio
Schlein, de Blasio
Schlein, de Blasio
Bill de Blasio – Già sindaco di New York
Schlein, de Blasio
Schlein, de Blasio
Andrea Pezzi – Imprenditore
Francesco Boccia – Presidente del Gruppo PD al Senato
Andrea Pezzi – Imprenditore
Antonio Nicita – Vicepresidente del Gruppo PD al Senato
Antonio Nicita – Vicepresidente del Gruppo PD al Senato
Andrea Pezzi – Imprenditore
Cucinelli, Schlein
Peppe Provenzano – Responsabile Esteri del Partito Democratico
Andrea Pezzi – Imprenditore
Lucia Goracci – Giornalista Rai
Francesco Boccia – Presidente del Gruppo PD al Senato
Barbara Carfagna – Giornalista del TG1
Francesco Grillo – Docente dell’Università Bocconi
Bill de Blasio – Già sindaco di New York
Francesco Boccia – Presidente del Gruppo PD al Senato
Brunello Cucinelli – Presidente esecutivo e direttore creativo di Brunello Cucinelli S.p.A
Brunello Cucinelli – Presidente esecutivo e direttore creativo di Brunello Cucinelli S.p.A