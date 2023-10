Venerdì il Consiglio dei ministri potrebbe discuterlo e aprire ufficialmente il dibattito sulla riforma istituzionale, un cavallo di battaglia del centrodestra sin dalla campagna elettorale. Dopo mesi di silenzio il testo del ddl di modifica costituzionale, su cui per mesi ha lavorato il ministro per le riforme istituzionali Elisabetta Casellati, è definito e pronto per riaprire il dibattito e The Watcher Post lo pubblica integralmente.

La ratio della riforma è sintetizzata in cinque articoli, un pacchetto normativo soprannominato “antiribaltone”, proprio perché ha come obiettivo principale quello di introdurre un Premierato all’italiana, funzionale alla formazione di maggioranze solide e in grado di poter portare a termine la legislatura.

Il ddl costituzionale va a modificare tre articoli della Costituzione: l’88 sul potere del capo dello Stato di sciogliere le Camere, il 92 sulla nomina del premier e il 94 sulla mozione di fiducia e sfiducia al governo.

In sostanza, dalla prossima legislatura il capo del governo verrebbe eletto dai cittadini in un unico turno, per 5 anni, con una scheda unica.

Ecco il testo integrale del ddl di riforma costituzionale.