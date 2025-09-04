Il governo italiano adotterà tutte le misure di tutela e sicurezza per quanto riguarda i connazionali a bordo della Global Summit Flotilla. Lo ha affermato Giorgia Meloni rispondendo a una lettera di Elly Schlein, Segretaria del Pd, che chiedeva delucidazioni in merito alla posizione dell’Esecutivo sulla grande iniziativa umanitaria. I dettagli dell’impegno non sono comunque stati specificati ed è proprio su questo che le personalità espressione dell’opposizione battono, reputando la Premier evasiva.

L’attenzione di Palazzo Chigi del resto non manca mai nei confronti di tutte le persone all’estero che si trovano in zone di crisi, questo Meloni lo ha ribadito nella replica, pur non mancando di evidenziare i punti che mantengono la sua perplessità. Meloni ha infatti rassicurato Schlein, sebbene, «avvalersi dei canali umanitari già attivi, non solo da parte del Governo italiano, eviterebbe di esporre i partecipanti all’iniziativa ‘Global Sumud Flotilla’ ai rischi derivanti dal recarsi in una zona di crisi e al conseguente onere a carico delle diverse Autorità statuali coinvolte di garantire tutela e sicurezza». La leader di Fratelli D’Italia poi ha espresso consapevolezza della finalità simbolica e anche politica dell’iniziativa.

I canali umanitari che secondo Giorgia Meloni sono più indicati corrispondono principalmente al progetto ‘Food for Gaza’, che il Governo ha attivato deliberatamente e consiste in una serie di finanziamenti rivolti soprattutto al Programma alimentare mondiale, la Croce rossa internazionale, la Fao (agenzia Onu per l’alimentazione).

La Global Sumud Flotilla ha ripreso la navigazione dopo la sosta a Barcellona e presto integrerà altre navi che sono partite oggi da Tunisi. La sicurezza delle decine di navi è effettivamente a rischio, in quanto Israele ha annunciato che gli attivisti verranno fermati e la loro azione trattata come un illecito. Sebbene l’occupazione stessa di quell’area del Mediterraneo da parte delle forze di Tel Aviv potrebbe essere giudicata a sua illegale in quanto ottenuta con la forza. Elly Schlein ha ricordato a Meloni che sulle imbarcazioni italiane della Flotilla ci sono vari connazionali tra i quali anche esponenti politici, citando Arturo Scotto e Valentina Corrado del PD.