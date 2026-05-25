Non si perda un anno da qui al voto

Il rischio lo vediamo tutti, una specie di lunga e spossante campagna elettorale di durata indefinita (forse 12, forse 16, forse 18 mesi) fino alle politiche.

Ogni giorno polemicuzze e battibecchi, in una specie di rissa continua e di gioco di puro posizionamento di marketing.

Occorre evitare che le cose vadano così. Il governo (che è il soggetto adulto nella stanza) deve fare la sua parte rendendo più chiara l’agenda dei prossimi due semestri: che intende fare su tasse, sicurezza e immigrazione?

Ma pure l’opposizione, animata da un (prematuro e non necessariamente fondato) entusiasmo, farebbe bene, anziché prenotare incerte caselle ministeriali, a farci sapere qualcosa sul suo programma, qualcosa sullo scioglimento dei nodi che oggettivamente restano aggrovigliati rispetto a molti temi. O da quelle parti si pensa di andare avanti un anno e mezzo al grido di “Meloni venga in Aula a riferire”?