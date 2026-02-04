Dl Mit, arrivata la bozza, tanti i dossier

La bozza dello schema di decreto legge del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è articolata in dieci articoli e reca il titolo “Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e regolazione, concessioni autostradali e concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo”.

Il provvedimento, atteso all’esame di uno dei prossimi Consigli dei ministri, raccoglie una serie di interventi che il Mit qualifica come di «straordinaria necessità e urgenza». Il perimetro è ampio: si va dalle misure per la messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso e delle autostrade A24 e A25, all’accelerazione dei lavori della linea C della metropolitana di Roma, fino alle norme che riguardano la disciplina dei commissari straordinari di società strategiche come Rfi e Anas.

All’interno della bozza trovano spazio anche le opere funzionali allo svolgimento di grandi eventi sportivi, tra cui Uefa Euro 2032 e i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, oltre a disposizioni pensate per il riequilibrio delle concessioni autostradali e per la regolazione delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo.

Nel testo attualmente circolato non compaiono invece le misure annunciate sul Ponte sullo Stretto. Nonostante una nota diffusa in serata dalla Lega parli di «fondamentali novità» in arrivo proprio attraverso questo decreto, l’articolo 1 – dedicato alle “Disposizioni urgenti sulla prosecuzione dell’iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria” – risulta al momento privo di contenuti.