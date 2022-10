Dl Aiuti Ter da convertire in legge. Ecco la Commissione Speciale

L’inverno sta arrivando e il nuovo governo sa che dovrà mettere in campo risorse per sostenere famiglie e imprese nel fronteggiare il caro energia. Dalle ultime voci apprendiamo che la nuova legge di bilancio potrebbe aver in dote fino a 25 miliardi in aiuti. Ma intanto c’è già un provvedimento convertire in legge: il Decreto Aiuti Ter ereditato dal Governo Draghi.

L’aiuti Ter, ovvero il decreto n. 144 del 23 settembre 2022, si appresta a essere convertito con il disegno di legge n. 5. Il nuovo Parlamento ha istituito, a seguito della conferenza dei presidenti di gruppo, una Commissione Speciale per l’esame del disegno di legge che blinderà l’Aiuti Ter.

La Commissione, il cui presidente è Roberto Pella di Forza Italia, è composta da 35 deputati designati dai gruppi parlamentari in proporzione alla loro consistenza numerica, avrà competenza con riferimento a tutti i profili di merito, ivi compresi quelli relativi alle conseguenze di carattere finanziario e cesserà dalle sue funzioni una volta completato l’iter del provvedimento.

I vicepresidenti della Commissione sono invece Ricardo De Corato di Fratelli D’Italia e Maria Cecilia Guerra del Pd. L’organo si è riunito per la prima volta ieri, la conversione in legge del decreto è fissata entro il 22 novembre. Comprende finanziamenti a imprese, strutture sanitarie e privati, crediti d’imposta per l’acquisto di carburante, bonus una tantum a lavoratori e ricercatori, voucher per gli abbonamenti al trasporto pubblico.

Come detto prima è solo un tassello al ventaglio di interventi che si crede l’esecutivo dovrà varare. E inizialmente l’ipotesi era che la legge potesse essere direttamente legata alla finanziaria. Teoricamente è ancora possibile, siccome Bruxelles ha aperto a una potenziale proroga nei termini per la presentazione della legge di bilancio.