Domani sul tavolo del Consiglio dei ministri approda l’atteso ddl Cybersecurity, la normativa che intende definire un quadro regolatorio più definito in materia di Intelligenza artificiale e cybersicurezza, con l’obiettivo di introdurre un regime sanzionatorio per punire i cyber attacchi. In particolare si evince una stretta sulle pene per reati connessi alla violazione dei dati informatici.

La pena della reclusione, prevista dall’articolo 615-ter del codice penale per alcuni reati informatici, si estende infatti “da due a dieci anni” (attualmente è fissata “da uno a cinque anni”). Nei casi in cui, invece, i reati commessi riguardino “sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico”, la pena è rispettivamente quella della reclusione “da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni”. Il testo, inoltre, prevede che la pena si applichi anche se dal fatto derivi “la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l’inaccessibilità al titolare” del sistema oltre alle ipotesi già previste dal codice penale di “distruzione o danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti”.

Per i reati di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche si applica la pena “della reclusione da due a sei anni” se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema. Sempre in materia di intercettazioni, viene modificato l’articolo 617-quater che punisce “chiunque fraudolentamente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe”. In particolare, nelle ipotesi in cui si può procedere d’ufficio, si applica la pena della reclusione “da quattro a dieci anni” e non più da “tre a otto anni”.

Di seguito condividiamo in esclusiva la bozza del ddl cybersecurity, che giovedì viene esaminata dal Consiglio dei ministri.