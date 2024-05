Le liste per le europee sono fatte, è appena scaduto il termine per la presentazione. Poche le sorprese negli schieramenti, anche se desta attenzione il fatto che i leader di partito si siano candidati. Tanti poi i nomi popolari negli elenchi, non tutti politici di razza.

Si è parlato del nome di Giorgia Meloni nelle liste di Fratelli D’Italia, e per nome intendiamo proprio quello di battesimo, che sarà possibile indicare nelle urne. FdI correrà a Bruxelles nel gruppo dei Conservatori e Riformisti (Ecr), dunque separato sia dalla Lega che da Forza Italia, ma dal governo assicurano che questo non mette in alcun modo in discussione la maggioranza nazionale. In questo senso va pure la candidatura di Antonio Tajani, ministro degli esteri e vicepremier, che aiuterà Forza Italia nella sua corsa europea, ma non lascerà la Farnesina. Mentre se la giocheranno per il centrodestra Flavio Tosi, Letizia Moratti, Renata Polverini, Alessandra Mussolini.

Tra le fila del Pd, che sta nell’alleanza del Pse, i socialisti europei, in lizza anche Elly Schlein, anche lei con lo scopo di incoraggiare al voto (così come per Meloni): è chiaro che l’interesse di Schlein sia in primis tenere le redini del suo partito e lavorare dall’opposizione a Montecitorio. Di dare manforte al Pd in Ue spera invece Stefano Bonaccini, che con tutta probabilità lascerebbe ad altri la guida dell’Emilia.

Il Partito Democratico ha inoltre arruolato Antonio Decaro, sindaco di Bari finito nell’occhio del ciclone per le note inchieste baresi, gli ex presidente e vicepresidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e Massimiliano Smeriglio, i sindaci di Firenze e Pesaro Dario Nardella e Matteo Ricci e la già deputata europea Alessandra Moretti.

Matteo Renzi è candidato come ultimo in lista in quattro circoscrizioni su cinque con “Stati Uniti D’Europa”, che riunisce Italia Viva, +Europa, Radicali e Psi. Il fatto di essere in fondo fa pensare più a candidatura di servizio, ma nel caso di Renzi i giochi sono aperti.

Per Azione Carlo Calenda chiede la fiducia degli elettori e si presenta in tutte le circoscrizioni, non si candida invece Giuseppe Conte, che nella lista del Movimento Cinque Stelle schiera l’ex Presidente dell’Inps Pasquale Tridico oltre all’ex calciatrice Carolina Morace.

La Lega non mette in campo Matteo Salvini e punta sul Generale Roberto Vannacci, mentre Alleanza Verdi Sinistra ha confermato di aver candidato Ilaria Salis, giovane italiana attualmente incarcerata in Ungheria, Ignazio Marino, Mimmo Lucano e Leoluca Orlando.

In questa tornata elettorale fa parlare anche la lista di Michele Santoro “Pace Terra Dignità”, che vuole portare a Bruxelles, fra gli altri, il matematico Piergiorgio Odifreddi, l’attore Paolo Rossi, lo scrittore Nicolai Lilin e lo storico Angelo D’Orsi.

Altra lista outsider ma viva nelle cronache è quella di Cateno De Luca, “Sud chiama Nord”, che candida l’ex ministro Roberto Castelli e il Capitano Ultimo.

Gli altri nomi noti

Dimesso da sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi aspira al parlamento europeo con Fratelli D’Italia, mentre la giornalista Lucia Annunziata, che da poco ha lasciato la Rai, tenta con il Pd. Al suo fianco un altro giornalista, Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire, fortemente voluto da Schlein. In Stati Uniti D’Europa si candidano invece Alessandro Cecchi Paone e Sandra Mastella (moglie di Clemente). Per il Partito Democratico lotteranno anche Alessandro Zan, Giorgio Gori e Cecilia Strada.