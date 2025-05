«L’Italia ha raggiunto l’impegno Nato del 2 per cento: alcune parti dell’azione non erano state inserite, come l’impegno dei Carabinieri, che sono parte delle Forze armate». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite su Sky Start a “Sky Tg24. «La presidente del Consiglio lo annuncerà in occasione del vertice della Nato e dirà che l’Italia ha raggiunto l’obiettivo», ha affermato il titolare della Farnesina, aggiungendo: «Ora vedremo cosa si dovrà fare di più. Dovremo spendere di più, ma inserendo anche tutte le opere infrastrutturali perché nessun sistema di sicurezza e difesa può prescindere da infrastrutture efficienti». Entro fine anno dunque si dovrebbe concretizzare quanto annunciato, questi sono i tempi di cui parla la maggioranza. Parole, quelle di Tajani, che fanno seguito alla riunione del Consiglio Supremo di Difesa, svolta ieri al Quirinale e presieduto da Sergio Mattarella, in cui si è parlato del contesto internazionale, delle esigenze di sicurezza dell’Italia e del piano di riarmo europeo.

Altro tema all’ordine del giorno è stato il famoso contratto dì fornitura per la copertura satellitare allo Stato italiano da parte di Starlink, l’azienda che fa capo a Elon Musk; il monopolio del magnate di origini sudafricane naturalizzato negli Stati Uniti desta l’attenzione del governo, ma Guido Crosetto ha ammesso che, al momento, solo la tecnologia di Starlink può far fronte a specifiche e importanti esigenze tecniche. Sul piano di riarmo della Commissione europea si rivaluterà, ma va sottolineato che Giorgia Meloni ha palesato a Mattarella la sua perplessità. La Premier non vorrebbe accadere al piano così com’è ma implementare altre modalità. Ad esempio investimenti nazionali garantiti dall’Ue.

Un momento particolare della riunione è stato l’interruzione temporanea dei lavori per assistere all’annuncio del nuovo Papa. I membri del Consiglio hanno seguito con attenzione l’evento, che ha rappresentato un momento di unità e riflessione per tutti i presenti.