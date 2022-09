Quali sono i tempi per il governo? E a chi sarà dato il mandato? La prassi costituzionale parla chiaro. E a spiegarlo ci ha pensato il costituzionalista Alfonso Celotto, intervistato oggi da The Watcher Post.

«I risultati delle elezioni non sono ancora definitivi, ci vorrà ancora una settimana per concludere i conteggi. Dopodiché la Costituzione prevede 20 giorni per dare ai parlamentari il tempo di organizzarsi. A questo punto il Quirinale darà il mandato per fare il governo e, vista la situazione, credo che basterà una settimana». Quindi quai saranno i tempi per formare il governo? «Mi aspetto entro il 17 ottobre l’affidamento del mandato ed entro la fine di ottobre la formazione del governo», ha spiegato Celotto.

E a chi sarà dato il mandato? «Il mandato viene affidato alla persona che può formare un governo, ma nelle precedenti 18 legislature il partito di maggioranza relativa è sempre andato al governo nel primo governo di legislatura e in 15 casi ha dato il premier, negli altri tre casi lo ha indicato o comunque lo ha gradito: si tratta di Craxi nel 1983, di Amato nel 92 e, in ultimo, di Giuseppe Conte. Quindi secondo la prassi costituzionale tocca a FdI indicare il premier».

Clicca qui per vedere l’intera puntata.