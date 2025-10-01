Arera, prorogato sino a fine anno il mandato dei componenti

I componenti dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) resteranno in carica sino alla fine dell’anno. Lo stabilisce un decreto legge del governo emanato d’urgenza. I componenti erano stati nominati da Mattarella il 9 agosto 2018 e continueranno a esercitare le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti dell’Arera. Già è certo che le nuove nomine dopo il 31 dicembre ci saranno, come indicato nel decreto.

L’atto è reso necessario dalla scadenza simultanea di tutti i componenti, i quali in precedenza avevano deciso in autonomia a inizio agosto la proroga del Collegio per altri 60 giorni. La continuità dell’organo appare oggi particolarmente importante visti i dossier energetici che il Parlamento si appresta a esaminare, incluso quello sul nucleare sostenibile.

L’Arera, durante il periodo di proroga, trasmetterà alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l’illustrazione dei presupposti e delle motivazioni.

Ora spetterà alle Camere convertire in legge il decreto.