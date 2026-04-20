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Vince chi impone l’agenda

20
Aprile 2026
Di Daniele Capezzone

Se vi chiedono un pronostico sulle prossime elezioni politiche, non sbilanciatevi, perché le incognite sono molte e gli scenari da considerare diversissimi.

E tuttavia c’è un elemento che pesa e peserà come e più di altri: chi avrà il controllo dell’agenda mediatica? Chi sarà più abile a stabilire ciò di cui si dovrà parlare?

In altri termini: parleremo delle cose (spesso buone) fatte dal governo oppure il centro della scena mediatica sarà occupato dai micro e macro “casi” che le opposizioni (politiche e televisive) creeranno contro il centrodestra?

Nel primo caso, è molto probabile la vittoria del centrodestra. Nel secondo, la partita potrebbe prendere tutt’altra piega

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