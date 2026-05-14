Trump-Xi e il mondo in transizione. L’Europa resta a guardare

L’incontro di Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping rappresenta molto più di un semplice appuntamento diplomatico bilaterale. Il summit si svolge in una fase di profonda trasformazione dell’ordine internazionale, segnata dal ritorno della competizione tra grandi potenze, dalla crisi del multilateralismo e dall’intreccio crescente tra sicurezza geopolitica ed economia globale. In questo quadro, Stati Uniti e Cina non si confrontano soltanto come due rivali strategici, ma come i principali architetti di un nuovo equilibrio internazionale ancora instabile e privo di regole condivise.

Il vertice non nasce con l’obiettivo di risolvere la rivalità sino-americana, ma di gestirla. La competizione tra Washington e Pechino ha infatti ormai assunto una natura strutturale e sistemica. Non riguarda più soltanto i dazi commerciali o gli squilibri della bilancia economica, come nella prima presidenza Trump, ma coinvolge tecnologia, sicurezza, controllo delle infrastrutture critiche, accesso alle materie prime strategiche e influenza politica globale.

Negli ultimi anni, la Cina ha consolidato una strategia di lungo periodo fondata sulla riduzione della dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti, sul rafforzamento della propria autonomia industriale e sulla proiezione geopolitica attraverso strumenti economici e finanziari. Washington, al contrario, considera sempre più Pechino come il principale competitore strategico capace di mettere in discussione la supremazia americana nel XXI secolo. Il risultato è una dinamica di “competizione permanente”, nella quale entrambe le potenze cercano di evitare il conflitto diretto senza però rinunciare al confronto.

In questo contesto, Taiwan rimane il dossier più delicato.

Per Xi Jinping la riunificazione rappresenta un elemento centrale della legittimazione politica del Partito comunista cinese e del progetto di “rinascita nazionale” cinese. Per gli Stati Uniti, invece, Taiwan costituisce un nodo fondamentale dell’equilibrio strategico indo-pacifico e della credibilità americana nei confronti degli alleati regionali. Il vertice di Pechino assume quindi anche la funzione di ristabilire meccanismi minimi di comunicazione strategica, necessari per evitare incidenti militari o escalation non controllate nello Stretto di Taiwan.

Accanto al dossier asiatico, il summit è stato inevitabilmente influenzato dalla guerra in Iran, che ha modificato l’intero quadro geopolitico internazionale. Il conflitto ha prodotto instabilità energetica, volatilità finanziaria e tensioni sulle principali rotte marittime globali, in particolare nello Stretto di Hormuz. Per Washington, la crisi iraniana rappresenta un duplice problema: da un lato il rischio di un allargamento regionale del conflitto, dall’altro l’impatto economico derivante dall’aumento dei prezzi energetici e dall’incertezza dei mercati.

La Cina osserva invece la crisi da una posizione più complessa e, per certi aspetti, vantaggiosa. Pechino è il principale importatore del petrolio iraniano e ha consolidato negli ultimi anni rapporti economici e strategici sempre più profondi con Teheran. Allo stesso tempo, la leadership cinese cerca di evitare che il conflitto destabilizzi il sistema economico globale da cui dipende la crescita interna del Paese. Per questo motivo Xi Jinping tenta di presentarsi come attore responsabile e potenziale mediatore, rafforzando l’immagine della Cina come potenza stabilizzatrice alternativa agli Stati Uniti.

La guerra in Iran dimostra inoltre come la competizione sino-americana abbia ormai una dimensione globale. Non si limita più all’Indo-Pacifico, ma si estende al Medio Oriente, all’Africa, alle rotte energetiche e alle infrastrutture strategiche. La rivalità tra le due potenze attraversa infatti l’intero sistema internazionale e influenza direttamente la governance economica mondiale.

Sul piano economico, il vertice riflette la crescente interdipendenza conflittuale tra Stati Uniti e Cina. Nonostante le tensioni strategiche, le due economie restano profondamente integrate. Gli Stati Uniti dipendono ancora dalla capacità manifatturiera cinese e dalle catene di approvvigionamento asiatiche, mentre la Cina continua ad avere bisogno dei mercati occidentali, degli investimenti esteri e della stabilità finanziaria internazionale.

Trump arriva a Pechino con una posizione più fragile rispetto al passato. Il Presidente americano dispone oggi di minori strumenti di pressione: i dazi non hanno prodotto il riequilibrio sperato, la capacità americana di isolare economicamente la Cina appare limitata e Pechino ha rafforzato negli ultimi anni le proprie reti commerciali alternative attraverso BRICS e accordi regionali asiatici. Xi Jinping, al contrario, si presenta come leader di una potenza che, pur rallentata economicamente, ha acquisito maggiore resilienza strategica.

Questo non significa che la Cina si trovi in una posizione priva di vulnerabilità. La crisi immobiliare interna, il rallentamento della crescita, l’invecchiamento demografico e la fuga di capitali continuano a rappresentare fattori di pressione significativi. Tuttavia, Pechino sembra oggi maggiormente preparata a sostenere una competizione di lungo periodo rispetto agli anni della prima guerra commerciale trumpiana.

Dal summit emerge quindi un modello di “competizione gestita”: rivalità strutturale, ma accompagnata dalla necessità reciproca di evitare una frammentazione totale dell’economia mondiale. I principali dossier economici affrontati riguardano semiconduttori avanzati, export control, terre rare, sicurezza delle supply chains, investimenti industriali e intelligenza artificiale. In tutti questi ambiti la logica dominante non è più quella della globalizzazione aperta, ma quella della sicurezza economica.

L’Unione Europea osserva il vertice da una posizione di crescente marginalità strategica. Bruxelles condivide molte delle preoccupazioni americane riguardo alla dipendenza tecnologica dalla Cina e alla necessità di proteggere settori industriali sensibili. Allo stesso tempo, però, l’Europa teme che una polarizzazione rigida tra Washington e Pechino possa compromettere le esportazioni europee, aumentare i costi energetici e accelerare la frammentazione del commercio internazionale.

La guerra in Iran accentua ulteriormente questa vulnerabilità. L’Europa resta fortemente esposta alle dinamiche energetiche del Medio Oriente e dipende ancora dalla stabilità delle rotte commerciali globali. Tuttavia, l’UE continua a mostrare difficoltà nel trasformare il proprio peso economico in capacità geopolitica autonoma. Il rischio è quello di trovarsi progressivamente subordinata alle decisioni strategiche delle due superpotenze.

In definitiva, il vertice Trump-Xi conferma che il sistema internazionale sta entrando in una fase post-unipolare. Gli Stati Uniti restano la principale potenza globale, ma non possiedono più il livello di predominio incontrastato degli anni Novanta. La Cina, pur senza sostituire integralmente Washington, è ormai in grado di contestarne l’influenza su scala mondiale. Il risultato è un ordine internazionale più competitivo, frammentato e instabile.

Il vero obiettivo del summit di Pechino non è quindi costruire una partnership strategica tra Stati Uniti e Cina, ormai politicamente impossibile, ma definire limiti e regole minime della competizione. In un contesto segnato da guerre regionali, crisi economiche e crescente militarizzazione delle relazioni internazionali, la priorità condivisa da Washington e Pechino sembra essere una sola: evitare che la rivalità tra le due maggiori potenze del mondo degeneri in uno scontro aperto dalle conseguenze imprevedibili.