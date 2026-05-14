Salario giusto: perché il decreto rischia di non sciogliere il nodo del lavoro povero

(*Articolo di Di Federico Iadicicco, Presidente dell’Associazione nazionale per l’industria e il terziario, pubblicato su L’Economista, inserto de Il Riformista)

Tra bassa produttività, fragilità costituzionali e incertezza sulla rappresentanza, il DL Lavoro interviene sugli incentivi ma lascia aperte le vere questioni strutturali: continuità occupazionale, salari minimi e riforma del pluralismo contrattuale.

L’analisi del Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, seppur lo stesso sia stato annunciato come esclusivamente finalizzato alla fruizione degli incentivi, impone una disamina rigorosa che parta dalla natura stessa del fenomeno del lavoro povero, la cui risoluzione non può prescindere da una corretta individuazione delle cause strutturali.

Il provvedimento si inserisce in un contesto di profonda mutazione del modello economico nazionale, orientatosi ormai da tempo verso una “terziarizzazione” spinta dell’economia nazionale, caratterizzata da una bassa produttività del lavoro. In questa cornice, il Patto di stabilità agisce come un vincolo esogeno che, comprimendo la domanda interna, inibisce sistematicamente le traiettorie di crescita economica e di sviluppo, rendendo velleitaria ogni pretesa di risoluzione puramente legislativa del fenomeno.

La letteratura scientifica conferma che il contrasto a siffatto problema esula dall’efficacia del decreto. La povertà lavorativa non è un dato monolitico, bensì l’esito di un’equazione complessa tra quanto detto prima, e istruzione, carichi familiari e diffusione di occupazioni non standard. Il fulcro del disagio risiede nella discontinuità occupazionale, variabile su cui il DL 62/2026 esercita solo una minima incidenza correttiva.

L’architettura del provvedimento interviene sul delicato equilibrio della rappresentanza mediante l’individuazione di un “salario giusto”, da rinvenirsi nel trattamento economico complessivo dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Tale impostazione rivela criticità sistemiche: l’utilizzo della decretazione d’urgenza appare funzionalmente inidoneo a disciplinare la materia, la quale richiederebbe un dibattito approfondito tra gli attori politici ed economici, non un atto d’imperio governativo. Senza una legge che disciplini in via pregiudiziale la misurazione della rappresentanza e che definisca con rigore scientifico le voci del trattamento economico complessivo, il rischio è quello di scivolare in un esercizio di fantasia giuridico-sindacale, foriero di incertezza e confusione interpretativa.

L’aporia giuridica del provvedimento si palesa con definitiva chiarezza nel momento in cui il legislatore altera il delicato equilibrio tra gli articoli 36 e 39 della Costituzione. Se l’articolo 39 sancisce il pilastro della libertà di contrattazione collettiva, l’articolo 36 funge storicamente da necessario principio di controbilanciamento, stabilendo i parametri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione come argine esterno all’autonomia delle parti.

L’attuale configurazione opera un’abdicazione funzionale: delegando la determinazione del “salario giusto” ai contratti sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, il decreto annulla il ruolo di controllo dell’articolo 36. In assenza di un parametro di legittimità terzo e oggettivo, il limite retributivo cessa di essere un vincolo esterno a tutela del lavoratore per divenire una variabile dipendente dalle scelte dei soggetti storici della contrattazione, svuotando di significato la garanzia costituzionale della retribuzione minima ed eliminando o contraendo in maniera significativa il ruolo della magistratura che in tal senso era soggetto terzo e garante. A ciò si aggiunga che la norma confligge con l’articolo 39 della Costituzione – sia nella parte applicata che in quella disattesa – poiché comprime indebitamente il principio di autonomia contrattuale e la potestà delle parti sociali di determinare autonomamente il trattamento economico.

La fragilità dell’impianto normativo è denunciata dallo stesso legislatore: l’articolo 18, comma 2, del decreto dispone che l’applicazione debba avvenire nel rispetto delle prerogative costituzionali, rendendo di fatto inapplicabile il provvedimento proprio laddove si configuri una palese violazione del dettato costituzionale. È un paradosso giuridico in cui la norma si autocensura, riconoscendo implicitamente la propria invasività rispetto all’autonomia delle parti sociali.

In questo quadro di incertezza, si impone come necessaria la decostruzione della narrazione relativa ai cosiddetti contratti “pirata”. La disinformazione sul tema, spesso propugnata da attori economici interessati a orientare il dibattito pubblico, ha creato un mostro giuridico di cui, a un’analisi tecnica dei flussi contrattuali, non vi è traccia reale in termini di dumping strutturale. Al contrario, una comparazione rigorosa delle contrattazioni non sottoscritte dai soggetti storici dimostrerebbe l’esistenza di salari mediani e medi persino più alti di quelli previsti dai contratti dominanti, fattore che potrebbe favorire un effetto leva virtuoso sul trinomio retribuzioni, consumi e investimenti.

In conclusione, se la volontà politica fosse realmente orientata alla definizione di un salario giusto, e di una regolazione del pluralismo contrattuale, le direttrici d’intervento dovrebbero divergere radicalmente da quelle tracciate dal DL 62/2026. Le uniche soluzioni tecnicamente solide e costituzionalmente orientate consistono nell’introduzione di un salario minimo inderogabile che risponda ai principi dell’articolo 36, basato su parametri oggettivi e rigorosamente sganciato dalla contrattazione collettiva nazionale, oppure nel dare finalmente piena ed effettiva attuazione al dettato dell’articolo 39 della Costituzione. Tertium non datur.