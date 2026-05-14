Pane, il nodo del Dl che divide tradizione e innovazione

(Articolo pubblicato su L’Economista, inserto de Il Riformista)

Il pane non è soltanto uno dei simboli più radicati della tradizione alimentare italiana, ma anche il terreno di un confronto sempre più concreto tra innovazione industriale, sostenibilità economica e regolazione del mercato. È su questo equilibrio che si gioca oggi una partita rilevante nel percorso parlamentare del disegno di legge AS 413 sulla produzione e vendita del pane, già approvato in Senato e ora atteso alla Camera, dove si concentrano le attenzioni del settore per correggere una norma che rischia di produrre effetti economici, ambientali e competitivi ben più ampi della sola etichettatura commerciale.

Il nodo riguarda in particolare il trattamento del cosiddetto pane ottenuto da completamento di cottura, cioè prodotti parzialmente cotti – freschi, congelati o surgelati – che vengono ultimati nel punto vendita attraverso il bake-off. Una tecnologia ormai strutturale nella moderna filiera alimentare, utilizzata dalla grande distribuzione, dal canale Horeca e da una quota crescente di operatori per garantire disponibilità continua, riduzione degli sprechi e maggiore efficienza produttiva.

Il nuovo impianto normativo ha aggiornato la definizione di “pane fresco”, adeguandola alle osservazioni europee: non conta più se il processo sia continuo o discontinuo, ma che il prodotto venga venduto entro 24 ore dalla conclusione del processo produttivo. Proprio qui però emerge la contraddizione. Se da un lato il pane bake-off può rientrare nella categoria del pane fresco, dall’altro i commi 4 e 5 dell’articolo 11 continuano a imporgli un regime separato, con obbligo di scaffali distinti e soprattutto, e questo è uno dei punti più sensibili della questione, di preconfezionamento.

Secondo AIBI, International Association of Large Bakers, che rappresenta in Europa i principali produttori industriali del comparto, inclusi operatori presenti in Italia con oltre 1,5 miliardi di euro di fatturato aggregato, questa impostazione crea una distorsione normativa e di mercato. Il nodo è il seguente: prodotti comparabili sotto il profilo qualitativo, nutrizionale e sensoriale vengono trattati diversamente senza una reale giustificazione sanitaria.

La questione non è marginale. Il bake-off si fonda su processi tecnologici avanzati di congelamento degli impasti che, come evidenziano studi scientifici richiamati dal comparto, preservano struttura del glutine, capacità di lievitazione e caratteristiche nutrizionali, consentendo al prodotto finale di raggiungere standard qualitativi assimilabili a quelli del pane tradizionale appena sfornato. In termini economici, questa filiera consente di modulare la produzione sulla domanda reale, ridurre invenduto e sprechi alimentari, con un impatto diretto sui costi industriali e logistici.

L’obbligo generalizzato di confezionamento rischia invece di ribaltare questa logica. Più packaging significa maggiori costi per materiali, processi interni, gestione degli spazi e smaltimento dei rifiuti, in un momento in cui imprese e distribuzione sono già sottoposte a forti pressioni su energia, trasporti e sostenibilità ESG. Il paradosso è evidente: una norma potenzialmente nata per aumentare trasparenza e tutela del consumatore potrebbe finire per produrre più costi e più rifiuti, senza benefici proporzionati né sul piano sanitario né su quello informativo.

Sul piano europeo, in molti mercati la vendita di pane bake-off sfuso con corretta informazione al consumatore rappresenta già una prassi consolidata. Il vero punto, dunque, non appare la sicurezza del prodotto, ma la qualità della regolazione. Per questo il confronto alla Camera potrebbe trasformarsi in un banco di prova più ampio: decidere se la disciplina del pane debba limitarsi a proteggere modelli tradizionali o se debba invece governare la convivenza tra artigianalità e innovazione industriale senza alterare la concorrenza.

In gioco non c’è soltanto una definizione commerciale, ma una questione di politica industriale che tocca filiere produttive, distribuzione moderna, sostenibilità ambientale e costo finale per il consumatore. Perché anche dietro uno degli alimenti più semplici, oggi, si misura la capacità del legislatore di tenere insieme tradizione, mercato e innovazione.