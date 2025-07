Non serve Trump. L’Ue sa bene farsi male anche da sola

Da queste parti i dazi non ci piacciono. Lo abbiamo scritto in epoca non sospetta, applaudendo il coraggio di Elon Musk che (e non aveva ancora litigato selvaggiamente con Trump) ripubblicò mesi fa lo strepitoso vecchio video di Milton Friedman sull’origine di una matita, con componenti che provengono da mezzo mondo, proprio a sottolineare la magia del mercato e del commercio internazionale.

Ciò detto, ora occorre trattare senza stupide prove di forza (trovandosi l’Ue in una drammatica posizione di debolezza).

E soprattutto, ecco il punto, sarebbe il caso di smettere di spararci da soli sui piedi. Dunque: via i “dazi interni”, cioè l’insieme di regolazioni ossessive che ammazzano l’economia dei paesi europei; via il Patto di stabilità, che dovrebbe essere già morto e sepolto nella testa delle persone ragionevoli; e via il Green Deal, che sta già desertificando la nostra industria.

Sono tutti mali che ci siamo autoinflitti. Per farsi male l’Ue non ha bisogno di Trump: è bravissima a provvedere da sola.