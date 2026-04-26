La settimana politica italiana si sviluppa lungo una linea di apparente normalità, fatta di aggiustamenti e ricomposizioni interne, ma si inserisce in un contesto che rende queste dinamiche meno autonome di quanto possano sembrare. Il Consiglio dei ministri ha chiuso la partita dei sottosegretari, riempiendo le caselle rimaste vacanti e riportando un equilibrio nella squadra di governo dopo le tensioni delle ultime settimane. Entrano così nell’esecutivo Paolo Barelli ai Rapporti con il Parlamento, Mara Bizzotto al Mimit, Massimo Dell’Utri alla Farnesina, insieme ai due esponenti di Fratelli d’Italia Alberto Balboni alla Giustizia e Giampiero Cannella alla Cultura. Una scelta che risponde a esigenze di rappresentanza politica e territoriale e che consente al governo di consolidare la propria struttura operativa. Resta però aperto il dossier relativo alla successione di Paolo Savona alla guida della Consob. Il nome di Federico Freni continua a essere al centro del confronto, con valutazioni che riguardano non solo l’equilibrio politico ma anche il profilo istituzionale e l’esigenza di garantire piena indipendenza all’autorità. Parallelamente, la vicenda di Giuseppina Di Foggia sembra avviarsi verso una soluzione, con la disponibilità a rinunciare alla buonuscita per assumere la presidenza di Eni, chiudendo una fase di incertezza su una delle principali partecipate pubbliche. Questi passaggi, pur rilevanti sul piano interno, si collocano dentro un quadro economico più ampio che tende a condizionare sempre di più le scelte nazionali. Le indicazioni del Fondo Monetario Internazionale descrivono una crescita globale più contenuta, attorno al 3,1%, accompagnata da un’inflazione che rimane persistente. Si tratta di uno scenario che limita lo spazio per politiche espansive e richiede una gestione attenta dei conti pubblici. In questo contesto, il livello del deficit italiano, leggermente superiore al 3%, assume un significato che va oltre il dato numerico, perché incide sulla percezione di affidabilità del Paese e sul margine di manovra nei rapporti europei. Ne emerge un intreccio sempre più stretto tra dinamiche interne e vincoli esterni: le scelte politiche continuano a rispondere a logiche di equilibrio, ma devono confrontarsi con un contesto economico che riduce gli spazi di flessibilità. È in questa relazione che si misura la capacità dell’azione di governo, chiamata a mantenere stabilità interna e, allo stesso tempo, a rafforzare la propria credibilità in un quadro internazionale che resta complesso e in evoluzione.