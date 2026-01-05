Non bastavano le agitazioni Pro Pal, non bastavano le sbandate a favore di Putin, non bastavano le cinque-sei mozioni regolarmente presentate in ogni dibattito parlamentare (a certificare divisioni e caos). No, tutto questo a qualcuno non bastava: e così, da quarantott’ore, stiamo assistendo a un curioso caso di lutto a sinistra per la sorte del dittatore venezuelano Maduro.

Per carità: il futuro del Venezuela resta carico di incognite, e non tutte le parole di Donald Trump, sabato scorso, sono suonate convincenti.

E tuttavia c’è un fatto che prevale su tutto: un dittatore è stato rimosso, e una speranza di maggiore libertà si è finalmente materializzata per i venezuelani. Come si fa a non esserne rallegrati? Basta citofonare a Schlein & Conte.