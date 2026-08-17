Per anni è stato uno dei punti deboli dell’equilibrio finanziario italiano. Oggi, invece, il debito pubblico di Roma sta diventando sempre più una presenza stabile nei portafogli degli investitori internazionali. Non è soltanto una questione di rendimenti: dietro la crescita della domanda estera di BTP c’è un cambiamento nella percezione del rischio Italia, sostenuto dalla maggiore stabilità politica, dal miglioramento dei conti pubblici e da un differenziale di rendimento che continua a offrire agli investitori un premio rispetto ai principali titoli sovrani dell’area euro.

I numeri della Banca d’Italia fotografano con chiarezza la trasformazione. A fine 2024 i non residenti detenevano 916 miliardi di euro di debito pubblico italiano, di cui 763,4 miliardi rappresentati da titoli. A fine 2025 la quota era salita a 1.063,2 miliardi, con 872,2 miliardi in titoli. In un anno, dunque, le disponibilità riconducibili a investitori non residenti sono aumentate di oltre 147 miliardi di euro, mentre il debito complessivo è passato da 2.967 a 3.096 miliardi.

Il movimento non si è arrestato nel 2026. Alla fine di maggio, ultimo mese per cui la Banca d’Italia rende disponibile il dettaglio dei detentori, i non residenti risultavano titolari di circa 1.141 miliardi di euro di debito pubblico, di cui 921,8 miliardi in titoli. Sul totale di 3.181 miliardi, significa una quota di circa il 36%, in aumento rispetto al 34,3% di fine 2025 e al 30,9% di fine 2024.

È un dato che va letto con una precisazione importante: la categoria “non residenti” comprende soggetti internazionali diversi tra loro e, secondo la metodologia della Banca d’Italia, può includere anche titoli acquistati dalla BCE o da altre banche centrali dell’Eurosistema. Non equivale quindi automaticamente alla quota detenuta da fondi stranieri o investitori privati esteri. Ma la direzione del fenomeno è inequivocabile: il mercato internazionale sta aumentando la propria esposizione verso il debito italiano.

La fotografia della Banca d’Italia trova conferma nelle analisi della stampa finanziaria internazionale. Reuters aveva già individuato il cambio di passo nel marzo 2025, spiegando come la strategia italiana di trasferire una parte crescente del debito nelle mani dei piccoli risparmiatori domestici stesse incontrando limiti fisiologici. Dopo avere raccolto circa 245 miliardi di euro attraverso emissioni dedicate al retail dal 2012, il Tesoro si trovava davanti a una platea domestica meno propensa a continuare ad aumentare l’esposizione ai titoli di Stato. Nel novembre 2024, secondo i dati citati da Reuters, gli investitori esteri avevano raggiunto il massimo storico in termini assoluti, con 771,4 miliardi di euro di titoli italiani, e la loro quota era salita al 31% dal 27,7% di un anno prima.

Da allora la tendenza si è rafforzata. Nel giugno 2025 gli acquisti netti esteri di titoli di Stato italiani avevano registrato, secondo i dati della Banca d’Italia riportati da Reuters, il maggiore incremento mensile dal giugno 2019, pari a 34,2 miliardi di euro. E anche quando il ritmo ha rallentato, il segnale è rimasto positivo: nel 2025 i non residenti hanno continuato ad aumentare la propria presenza sul mercato italiano.

Nel 2026 il fenomeno ha assunto anche una dimensione qualitativa. A giugno il Tesoro ha collocato 18 miliardi di euro attraverso una vendita sindacata: gli investitori esteri hanno acquistato l’83,7% della riapertura del BTP a sette anni e l’89% del tap sul trentennale. Sempre secondo Reuters, nella prima metà dell’anno l’Italia aveva già coperto il 55% dei circa 360 miliardi di euro di fabbisogno di finanziamento a medio e lungo termine previsto per il 2026.

Non si tratta dunque soltanto di investitori opportunistici alla ricerca del rendimento più alto. Il Tesoro sottolinea la presenza crescente di soggetti con un orizzonte di lungo periodo, come banche centrali, fondi sovrani, compagnie assicurative e fondi pensione. È un elemento particolarmente significativo perché una base di investitori più orientata al “buy and hold” tende, almeno in linea generale, a essere meno sensibile alle oscillazioni di breve periodo.

Anche la composizione delle nuove emissioni racconta la stessa storia. In un collocamento a 15 anni del febbraio 2026, la componente estera ha avuto un ruolo dominante, con una presenza particolarmente forte degli investitori europei e una quota significativa proveniente dal Medio Oriente. In altre parole, il BTP sta progressivamente uscendo dalla dimensione di strumento prevalentemente domestico per diventare una componente sempre più riconoscibile dell’universo obbligazionario internazionale.

Perché accade? La prima risposta è semplice: rendimento. Il debito italiano continua a offrire un premio rispetto ai titoli dei Paesi considerati più sicuri, ma oggi quel premio viene percepito da una parte del mercato come più interessante rispetto al rischio effettivo. È la combinazione che gli investitori cercano: rendimento superiore, ma con un profilo di rischio che appare più gestibile rispetto al passato.

La seconda risposta riguarda i conti pubblici. Nel 2025 l’indebitamento netto italiano è sceso al 3,1% del PIL, dal 3,4% del 2024, segnando il quinto anno consecutivo di miglioramento. La Banca d’Italia ha inoltre sottolineato nella Relazione annuale sul 2025 che la domanda estera di titoli pubblici italiani è rimasta elevata proprio in un contesto di riduzione dei differenziali di rendimento rispetto agli altri titoli sovrani dell’area euro.

La terza componente è politica. La stabilità relativa del governo italiano ha modificato la percezione di un Paese che per molto tempo è stato associato all’instabilità istituzionale. Reuters ha evidenziato come la combinazione tra stabilità politica e miglioramento delle finanze pubbliche abbia contribuito a rendere l’Italia più appetibile per gli investitori internazionali.

Il cambiamento della percezione del rischio è emerso anche nel confronto con la Francia. Nel settembre 2025 i rendimenti decennali francesi e italiani sono arrivati a coincidere intorno al 3,48%, un evento senza precedenti nella storia recente dei due mercati. Reuters ha sottolineato che il fenomeno non può essere letto semplicemente come una promozione dell’Italia: una parte della convergenza rifletteva infatti il deterioramento della percezione del rischio francese. Ma il dato resta indicativo di quanto siano cambiate le gerarchie all’interno del mercato obbligazionario europeo.

Il Financial Times ha analizzato a sua volta il progressivo avvicinamento tra Francia e Italia sul mercato sovrano, invitando però a non leggere meccanicamente ogni movimento dello spread come un cambiamento strutturale del merito di credito. La diversa liquidità dei titoli benchmark e le differenti scadenze possono infatti alterare il confronto. Il punto sostanziale, tuttavia, rimane: il mercato sta rivalutando il rischio relativo dei grandi debitori europei.

Per l’Italia questa trasformazione rappresenta innanzitutto un’opportunità. Una base di investitori più ampia significa maggiore capacità del Tesoro di collocare grandi quantità di debito senza dipendere eccessivamente da una singola categoria di sottoscrittori. È particolarmente importante in una fase nella quale la BCE non rappresenta più il compratore sistematico che era durante gli anni dei programmi di acquisto. Il mercato deve quindi assorbire una quota maggiore delle emissioni attraverso investitori privati e istituzionali.

C’è poi un secondo vantaggio, forse ancora più importante nel medio periodo: la presenza crescente di investitori internazionali può diventare un meccanismo di disciplina positiva. Se il mercato riconosce credibilità alla traiettoria dei conti pubblici, l’Italia può beneficiare di una riduzione del premio per il rischio e quindi di un costo di finanziamento più contenuto. È un circolo potenzialmente virtuoso: conti più solidi, maggiore fiducia, domanda più ampia, minore premio al rischio e, di conseguenza, condizioni di finanziamento migliori.

Ma esiste anche il rovescio della medaglia. Più investitori stranieri significa anche maggiore esposizione alle decisioni prese fuori dall’Italia. Gli investitori internazionali possono essere più rapidi nel modificare le proprie posizioni quando cambiano le aspettative sui tassi, sull’inflazione, sulla politica fiscale o sulla stabilità politica. È la lezione che il mercato italiano ha imparato duramente nel 2011-2012, quando la fuga degli investitori esteri contribuì all’impennata dello spread e alla crisi di fiducia sul debito sovrano.

La stessa Banca d’Italia, nel Rapporto sulla stabilità finanziaria del 2026, segnala che nella seconda metà del 2025 la quota di titoli di Stato italiani detenuta da investitori esteri è ulteriormente cresciuta. Ma l’Istituto richiama anche l’attenzione sull’aumento dell’attività di fondi non monetari, compresi gli hedge fund, sia sul mercato a pronti sia su quello repo. Questi operatori possono contribuire alla liquidità, ma in condizioni di finanziamento più tese possono essere incentivati a chiudere rapidamente le posizioni, con possibili conseguenze sulla volatilità dei rendimenti.

Il punto, quindi, non è stabilire se sia “meglio” avere più investitori esteri o più risparmiatori italiani. È la qualità e la diversificazione della base degli investitori a fare la differenza. Il modello italiano del dopo-crisi aveva puntato molto sui risparmi delle famiglie proprio perché considerate più stabili nei momenti di turbolenza. Ma la capacità di assorbimento del risparmio domestico ha dei limiti. Reuters osservava già nel 2025 che i depositi delle famiglie italiane presso le banche erano scesi a circa 2.300 miliardi di euro, dai 2.860 miliardi dell’aprile 2022, mentre il fabbisogno lordo di finanziamento dello Stato poteva arrivare a circa 350 miliardi.

La conseguenza è che l’Italia ha bisogno di entrambe le componenti: un forte mercato domestico, capace di offrire stabilità, e un mercato internazionale sufficientemente ampio da garantire profondità e liquidità alle emissioni. Il Tesoro sembra muoversi proprio in questa direzione, costruendo strumenti differenti per segmenti differenti. Nel giugno 2026 il direttore generale del debito pubblico Davide Iacovoni ha spiegato a Reuters che il Tesoro sta valutando anche un nuovo titolo indicizzato all’inflazione destinato specificamente agli investitori istituzionali, proprio per intercettare la domanda di banche, fondi e compagnie assicurative.

C’è infine una considerazione più ampia. Il crescente interesse internazionale per i BTP non equivale a una certificazione definitiva della solidità del debito italiano. Il debito resta superiore ai 3.200 miliardi di euro e, secondo i dati ufficiali della Ragioneria generale dello Stato, il rapporto debito/PIL è previsto al 138,6% nel 2026. Il vero test sarà quindi capire se la domanda estera rimarrà robusta anche quando il contesto finanziario europeo tornerà meno favorevole, quando i rendimenti scenderanno o quando emergeranno nuove tensioni geopolitiche e fiscali.

Per ora, però, il messaggio dei mercati è abbastanza netto. L’Italia non è più soltanto il grande debitore europeo che deve convincere gli investitori a comprare. È diventata un emittente che una parte crescente del mercato internazionale vuole avere in portafoglio. La sfida per Roma sarà trasformare questa nuova fiducia in qualcosa di più duraturo di un differenziale di rendimento: consolidare i conti, aumentare la crescita potenziale e mantenere credibilità politica e fiscale. Perché il vero successo non sarà vendere più BTP all’estero. Sarà fare in modo che gli investitori stranieri continuino a considerarli un investimento conveniente anche quando l’Italia non sarà più, semplicemente, il titolo con il rendimento più interessante.