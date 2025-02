No, non servono reazioni isteriche dall’Ue, ma pragmatismo

È tutto un fiorire di reazioni orgogliose e pettorute alle parole pronunciate lo scorso weekend a Monaco dal vicepresidente americano J.D. Vance.

Il quale sarà stato pure ruvido e in qualche passaggio quasi compiaciuto nel bastonare il vecchio establishment europeo. Ma quest’ultimo – a ben vedere – non può incolpare altri se non se stesso.

Nessuno ci ha imposto dall’esterno le assurde regole sul Patto di stabilità, o la follia del Green Deal, o l’iper-regolamentazione ossessiva che è ormai un marchio distintivo dell’Ue.

Queste catastrofiche scelte sono state tutte “self-inflicted”, cioè colpi che ci siamo inferti da soli. E di cui adesso paghiamo le conseguenze.

E allora, anziché abbaiare alla luna, si tratterebbe – con pragmatismo – di iniziare a smontarle, per aprire una stagione di collaborazione con l’amministrazione Usa improntata al realismo (non al velleitarismo), alla cooperazione (non alla sfida, magari occhieggiando alla Cina), a una maggiore attenzione agli elettori e allo spirito del tempo (che Trump, piaccia o no, capisce e incarna, e che è invece negato dai parrucconi europei).

Accadrà? Sarebbe auspicabile. Ma è purtroppo assai improbabile.