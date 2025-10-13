News

Ma quindi qual è la posizione della sinistra su Gaza dopo la pace?

13
Ottobre 2025
Di Daniele Capezzone

Anche ai più distratti non può essere sfuggito l’imbarazzo, la sensazione di sconcerto, la chiarissima situazione di impasse della sinistra dopo l’annuncio della tregua a Gaza.

Chi si è rifugiato nell’afasia, chi si è limitato a dirsi vagamente “sollevato” (ma senza entrare nel merito di ciò che era successo per merito di Donald Trump), chi si è avventurato in spiegazioni risibili (rivendicando inesistenti meriti delle piazze e perfino della Flotilla: ipotesi francamente surreali), chi infine ha continuato a dare supporto all’inspiegabile e insensato pulviscolo di manifestazioni che sono rimaste convocate anche dopo la notizia della pace.

Ora, capisco che le quattro parole “Trump ha avuto ragione” siano difficili da pronunciare per alcuni, ma da adesso ai prossimi mesi – pena il silenzio su un tema decisivo – la sinistra dovrà pur assumere una posizione sul dopoguerra a Gaza, sulla ricostruzione, e – più complessivamente – su una prospettiva in Medio Oriente che si fa più luminosa, con una sorta di rilancio dell’idea che stava alla base degli Accordi di Abramo e che ora potrebbe realizzarsi su scala molto maggiore di quanto fosse riuscito a Trump durante il suo primo mandato.

Oppure – c’è da chiedersi – la linea della sinistra consisterà solo nello stare alla finestra e sperare che le cose vadano male?

Video in evidenza

Draft | Alessandro Battilocchio, Presidente Commissione Sicurezza e Degrado Urbano
Draft | Alessandro Battilocchio, Presidente Commissione Sicurezza e Degrado Urbano

venerdì 10 Ottobre 2025
Meno burocrazia col Ddl Soprintendenze
Meno burocrazia col Ddl Soprintendenze

mercoledì 8 Ottobre 2025
Draft | Umberto Maerna, Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo alla Camera
Draft | Umberto Maerna, Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo alla Camera

mercoledì 8 Ottobre 2025

Articoli Correlati

Trump
di Giampiero Gramaglia | 13 Ottobre 2025

MO: ostaggi liberi, Trump esalta la forza e parla di pace

spazio investimenti
di Giampiero Cinelli | 13 Ottobre 2025

Aerospazio, il settore inpennerà nei prossimi dieci anni