Dal punto di vista geografico, Robert Francis Prevost è un Papa quasi ecumenico: nord-americano per nascita – a Chicago, nel 1955, da padre di origini franco-italiane e madre di origini spagnole -, sud-americano da missionario e poi da vescovo, curiale negli incarichi affidatigli da Papa Francesco che lo aveva anche fatto cardinale nel settembre del 2023.

Leone XIV appartiene a un ordine, gli agostiniani, di per sé universale, anche se è il primo pontefice da essi espresso (come Francesco era stato il primo gesuita). Il 267o papa della chiesa cattolica e vescovo di Roma, nono sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha scelto un nome che fa presagire elementi di continuità col suo predecessore: Leone XIII è l’ispiratore della dottrina sociale della Chiesa (promulgò nel 1891 la Rerum Novarum, l’enciclica in cui per la prima volta la Chiesa prese posizione sulle questioni sociali e su cui si fonda la moderna dottrina sociale cattolica).

Altro elemento di possibile continuità, l’insistenza nel discorso letto ieri sera – una novità, che ne conferma il carattere riflessivo: di solito, i pontefici neo-eletti parlano a braccio – sulla pace, che deve essere “disarmata e disarmante”. Ma c’è chi avverte che la sua è una scelta di compromesso: Prevost è ritenuto progressista su temi come l’attenzione ai poveri, l’accoglienza dei migranti o ancora il cambiamento climatico, mentre sarebbe più conservatore, ad esempio, sui diritti civili e sull’atteggiamento della Chiesa verso la comunità Lgbtq+.

La stampa nord-americana ha salutato con una salva di breaking news e un unico titolo l’annuncio della elezione a Papa del cardinale statunitense di 69 anni: “Il primo papa americano”, inteso come nord-americano. Il presidente Usa Donald Trump ha postato su Truth le sue “congratulazioni” al nuovo pontefice: “È un onore ed è emozionante per il nostro Paese che sia il primo americano … Non vedo l’ora di incontrare papa Leone XIV … È un momento molto significativo”.

Entrato in Conclave nel novero dei citati, ma non dei favoriti – i bookmakers londinesi lo davano con altri 50 a 1 -, Leone XIV ha ricevuto messaggi d’augurio quasi immediati da decine di leader del Mondo intero: fra i primi, il presidente russo Vladimir Putin, fiducioso che “il dialogo costruttivo e l’interazione instaurati tra Russia e Vaticano continuino sulla base dei valori cristiani che ci uniscono”.

Un altro interlocutore delicato per la Santa Sede, il presidente israeliano Isaac Herzog, invia “i più calorosi auguri dalla Città Santa di Gerusalemme”: “Siamo ansiosi di migliorare le relazioni tra Israele e la Santa Sede e di rafforzare l’amicizia tra ebrei e cristiani in Terra Santa e nel mondo. Possa il suo pontificato costruire ponti e comprensione tra tutte le fedi e i popoli. Che si possa assistere all’immediato e sicuro ritorno degli ostaggi ancora detenuti a Gaza e ad una nuova era di pace”.

Il presidente francese Emmanuel Macron manda “un messaggio fraterno” al nuovo papa e a tutti i cattolici: che il nuovo pontificato “sia portatore di pace e di speranza”. l cancelliere tedesco

Friedrich Merz si congratula con Papa Leone XIV, sottolineando che il nuovo Pontefice offre “speranza e guida a milioni di credenti in tutto il mondo in questi tempi difficili”.

I presidenti della Commissione e del Consiglio europei Ursula von der Leyen e Antonio Costa scrivono: “Milioni di europei traggono quotidianamente ispirazione dal duraturo impegno della Chiesa per la pace, la dignità umana e la comprensione reciproca tra le nazioni. Siamo fiduciosi che Papa Leone XIV userà la sua voce sulla scena globale per promuovere questi valori condivisi e incoraggiare l’unità nel perseguimento di un mondo più giusto e

compassionevole. L’Ue è pronta a lavorare a stretto contatto con la Santa Sede per affrontare le sfide globali e alimentare uno spirito di solidarietà, rispetto e gentilezza. Ci congratuliamo sinceramente con Sua Santità Leone XIV per la sua elezione a Papa e capo della Chiesa cattolica. Ci auguriamo che il pontificato di Papa Leone XIV sia guidato da saggezza e forza, mentre guida la comunità cattolica e ispira il mondo attraverso il suo impegnoper la pace e il dialogo”, sottolineano von der Leyen e Costa.