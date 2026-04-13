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La storia e le polemichette

13
Aprile 2026
Di Daniele Capezzone

Su tutto, dall’Iran alle elezioni in Ungheria, dalla guerra al tema purtroppo recentemente affossato della riforma della giustizia, tendiamo ad accettare una deriva infantile per cui le discussioni – nelle sedi ufficiali della politica e nelle loro succursali mediatiche – assumono una dimensione bambinesca, superficiale, da polemichetta insulsa.

Intendiamoci bene, nessuno – qui – si mette a far processi alla deriva spettacolarizzata delle discussioni politiche o a un certo tipo di linguaggio più rozzo. Queste tendenze sono incancellabili, e anche solo sperare di attenuarle è esageratamente ottimistico.

E tuttavia esisterebbero delle formule capaci di evitare il peggio, o almeno di costringere i contendenti a elaborare un po’ i pensieri (o i pensierini). Mi riferisco allo schema dei “faccia a faccia”, delle discussioni “uno contro uno”. Oltre a essere le più corrette in termini di equilibrio tra posizioni opposte, il meccanismo per cui due persone devono intervenire più volte rispondendo alle obiezioni altrui incoraggerebbero ad approfondire un po’, a testare i punti deboli (e quelli più forti) dei rispettivi ragionamenti, a non limitarsi agli slogan. Quale tv vorrà tentare per prima questa strada?

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