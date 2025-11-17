News

Elly scopre il problema della sicurezza. Troppo poco e troppo tardi…

17
Novembre 2025
Di Daniele Capezzone

Dunque, le cronache politiche del weekend ci informano del fatto che Elly Schlein, parlando davanti a una platea di amministratori locali, ha finalmente scoperto che la sinistra deve porsi il problema della sicurezza.

Staremmo per dirle: “Benvenuta”. Ma c’è poco da ironizzare. Siamo davanti a un grande classico della sinistra: quello per cui prima si nega pervicacemente un problema, poi si insultano o si trattano da fascisti quelli che la pensano diversamente, poi si insulta il governo per i suoi provvedimenti (dal decreto sicurezza agli sgomberi più veloci) e poi infine – oplà – si pensa che bastino un discorsetto da un palco o un comunicato stampa per accreditare una “svolta”.

Non è così, ovviamente. E se qualcuno lo pensa, temo abbia una ben scarsa opinione della capacità di valutazione degli elettori: inclusi molti cittadini orgogliosamente di sinistra, e tuttavia non disponibili a farsi prendere in giro.

